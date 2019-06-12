Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Türkiye genelinde 2 bin sporcu içinden yapılan seçmeler sonunda 11 yaş grubunda 42 ilden 330 sporcu, 12-13 yaş grubunda 42 ilden 330, toplam ise 660 sporcunun katıldığı Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Ankara'da devam ediyor.

Taha Akgül Spor Salonu'nda dün başlayan ve 660 sporcunun katıldığı Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde madalyalar sahiplerini buldu. Şampiyonanın açılış töreninde konuşma yapan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Biz ülke olarak altyapıda çok güçlüyüz. Gruplarla birlikte şu an Türkiye Şampiyonası'na 2 bin sporcumuz katılıyor. İnşallah gelecekte bunların içerisinde Taha Akgüllerin, Rıza Kayaalplerin çıkacağına inanıyorum. Bu Türkiye Şampiyonası'na katılan başta sporcu kardeşlerimize, antrenörlerimize, idarecilerimize, yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dün yapılan elemeler sonunda kilolarında finale çıkan sporcular karşı karşıya geldi. (26 - 30), 38, 44, 52 ve 62 kilolarda madalya kazanan sporcular belli oldu.

(26 - 30) kiloda; 1. Ebubekir Gür, 2. Serkan Candar , 3. Y. Emre Battal, 3. Valid Yunusoğlu

38 kiloda; 1. Furkan Kara, 2. Alican Esendere, 3. Cihat Dur, 3. Ali Korkmaz

44 kiloda; 1. Tahir Aydın, 2. E. Hasan Kablan, 3. Fatih Bildiş, 3. H. İbrahim Uzun

52 kiloda; 1. Ferhat Yiğit, 2. Uğurcan Humar, 3. Mustafa Özbek, 3. Yusuf Bahçe

62 kiloda; 1. Fatih Özgen, 2. Hakan Sarıtaş, 3. Engincan Atalay, 3. Ö. Yiğit Köle

Şampiyona, yarın 34, 41, 48, 57, 68 ve (68 - 78) kilolardaki repesaj ve final müsabakaları ile sona erecek.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Maçlardan görüntüler

- Açılış töreninden görüntüler

- Başkan Musa Aydın'ın açılış konuşması

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DHA