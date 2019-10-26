Minikler, sokak hayvanları için barınak oluşturdu

KONYA'da 2 ila 6 yaş aralığındaki çocuklar, aileleriyle birlikte sokak hayvanları için yaptıkları kulübeler ile "mini barınak" oluşturdu.

Konya Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği ile özel bir kreş ve gündüz bakımevi iş birliği ile "Hayvan Dostlarımıza Barınak Etkinliği" yarışması düzenlendi. Yaşları 2 ila 6 yaş aralığında değişen çocuklar, aileleri ile birlikte kulübeler yaptı. 30'dan fazla kedi, köpek, kuş, tavuk kafesleri, jüriyi etkilemek için kıyasıya yarıştı. Yarışma sonrası dereceye giren öğrencilere plaket verildi. Çocuklar ve aileleri tarafından yapılan kulübeler ile "mini barınak" oluşturuldu. Çok sayıda sokak hayvanı da bir yuvaya kavuşmuş oldu.

Konya Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği Başkan Gonca Cansoy, "Amacımız çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayabilmek. Onların da bu dünyada bizimle birlikte yaşama hakkı olduğunu gösterebilmek. Onlara bu sevgiyi aşılayabilmek için bir yarışma düzenledik. Çocuklar, aileleriyla birlikte can dostlarımız için kulübeler yaptı. Dereceye girenlere ödüller verdik. Yapılan yuvalarla mini bir barınak oluşturduk" dedi.

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Kaynak: DHA