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Minikler uygulamalı eğitim alacak! Mamak’a trafik eğitim pisti ve parkı

Mamak Belediyesi, Trafik Eğitim Vakfı ile çocukların trafik eğitimi alması, bu konuda bilinçlenmesi ve trafik kurallarına duyarlı bir nesil olması hedefiyle ilçeye "Trafik Eğitim Parkı" kazandırdı.

Minikler uygulamalı eğitim alacak! Mamak’a trafik eğitim pisti ve parkı

Mamak Belediyesi, anaokulu ve ilköğretim öğrencilerine akülü arabalarla trafik kurallarını anlatacak. Kurulan trafik eğitim parkuru, çocuklara teorik ve uygulamalı eğitim verecek. Öğrenciler, kendileri için özel olarak dizayn edilen araçlara binip trafik kurallarını görerek ve yaşayarak öğrenecekler. Yaya geçitleri, dönel kavşaklar, konutlar, hastane, okul, anfi tiyatro, kafeterya, kule, bisiklet yolu, tren yolu, sinyalizasyonlar, yön işaretleri gibi trafik levhalarının olduğu trafik eğitim parkında, tren istasyonu, benzin istasyonu, ilk yardım eğitim binası, akülü araç garajı, trafik eğitim binası, tünel yer alıyor. Parkta ayrıca trafik ve deprem eğitimi için eğitim alanları da bulunuyor.

"KÜÇÜK YAŞLARDA TECRÜBE EDİNMELERİNİ SAĞLIYORUZ"

Parkta yetişkinler için de dinlenme alanlarının yer alacağını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Gelecek nesillerin kentsel ve sosyal yaşantı içinde karşı karşıya kalacakları durumları küçük yaşlarda tecrübe etmeleri ve eğitim almaları için farklı uygulama alanları yaratıyoruz. Bu alanda biz minyatür bir kent oluşturduk. Çocuklarımızın alacakları eğitim ile kendi güvenlikleri açısından oldukça verimli olacak, proje kapsamında öğrencilerin uygulamalı olarak trafik bilincini geliştirip, yaya, araç trafiği ve kazalara karşı uygulamalar yaparak, günlük hayattaki becerilerini artırmalarını sağlanmış olacağız" diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Minikler uygulamalı eğitim alacak! Mamak’a trafik eğitim pisti ve parkı

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