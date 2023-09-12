Minikler yaz tatili boyunca çocuk etkinliklerinde doyasıya eğlendi

İzmit Belediyesi, yaz tatili sürecinde 10 Temmuz-6 Eylül tarihleri arasında çocuklarla bir araya gelerek çocuk etkinlikleri programı gerçekleştirdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Minikler yaz tatili boyunca çocuk etkinliklerinde doyasıya eğlendi

İzmit Belediyesi, yaz tatili sürecinde 10 Temmuz-6 Eylül tarihleri arasında çocuklarla bir araya gelerek çocuk etkinlikleri programı gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi tarafından çocukların keyifli zaman geçirmeleri adına 10 Temmuz'da başlayan çocuk etkinlikleri 6 Eylül tarihinde sona erdi. Miniklerin katılımıyla gerçekleştirilen program velileri de çok memnun etti. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen programa farklı yaş gruplarından 2 bin 528 çocuk katılım sağladı. İzmit'in mahallelerinde sürdürülen programlarda çocuklar birbirinden eğlenceli oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Ekipler 98 farklı noktada etkinlik gerçekleştirdi.

Okul öncesi öğretmenlerinin rehberliğinde yapılan çocuk etkinliklerinde geleneksel mahalle oyunları, unutulmaya yüz tutmuş oyunlar ve geri dönüşüm malzemeleri ile parkurlar kuruldu. Çocuklar sosyalleşirken eğlendi. Oyunlarını oynayan çocukları ziyaret eden İzmit Belediyesi ikram aracı miniklere kek ve limonata ikramında bulundu.

Minikler yaz tatili boyunca çocuk etkinliklerinde doyasıya eğlendi

Minikler yaz tatili boyunca çocuk etkinliklerinde doyasıya eğlendi

Minikler yaz tatili boyunca çocuk etkinliklerinde doyasıya eğlendi

Minikler yaz tatili boyunca çocuk etkinliklerinde doyasıya eğlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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