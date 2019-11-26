Miniklere ağız ve diş bakımı anlatıldı

6 yaş grubu çocuklara Dr. Şule Yeşil Koyun tarafından ağız ve diş sağlığı uygulamalı olarak anlatıldı.

Liv Hospital Samsun Ağız ve Diş Sağlığı bölümünden Dr. Şule Yeşil Koyun, 3-6 yaş gurubu çocuklarla buluştu. Miniklere "Doğru ağız ve diş bakımı nasıl yapılır?" konulu eğitim veren Dr. Koyun, düzgün şekilde diş fırçalamayı uygulamalı olarak anlatırken, ağız bakımının nasıl yapılması gerektiği konusunda da bilgilendirmelerde bulundu.

Ağız bakımının küçük yaşlarda düzgün bir şekilde öğrenilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Şule Yeşil Koyun, "Ağız ve diş bakımını düzgün yapmak sağlık için çok önemli. Ağız ve diş sağlığında yaşanan olumsuzluklar zaman zaman tüm vücudumuzu etkileyebilecek problemler doğurabilmektedir. Küçük yaşta ağız ve diş bakımı, diş fırçalama, ağız temizliği gibi alışkanlıkları kazanmak çok önemlidir. Bu alışkanlıklar kazanılırken de mutlaka doğru yöntemler öğrenilmelidir. Bu nedenle miniklere böyle bir eğitim planladık. Yoğun katılım gösteren miniklerimize teşekkür ederiz, eğitim sonunda her biri düzgün şekilde ağız ve diş bakımı yapmayı öğrendiler" dedi.

Kaynak: İHA