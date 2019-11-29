Miniklere ’şekersiz hayat’ eğitimi

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitim Bölümü ile Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri, küçük yaşta şekerin zararlı bir besin olduğunu öğretmek amacı ile "Şekersiz Okul" projesini hayata geçirdi.

DPÜ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitim Bölümü ile Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri, "Şekersiz Okul" projesine Hediye Güral Anaokulunda start verdi. Sergiledikleri mini drama ve resimli afişlerle şekerin zararlı olduğunu anlatan öğrenciler, minikler ile ilk şekersiz çaylarını birlikte içtiler.

Proje ile amaçlarının şekersiz bir hayat bilincini küçük yaşta vermek olduğunu belirten DPÜ Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, "Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Fakültesi Bölümü Türkçe Ana Bilim Dalı öğrencileri tarafından topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında bu proje ile şekere veda ediyoruz. Bu uygulamaya ise okul öncesi öğrencilerinden başlamayı uygun gördük. Çünkü çocuklar şekere ne kadar erken veda ederlerse hayatları boyunca o kadar sağlıklı bir yaşam sürerler. Projemizde öğrencilerimiz bir drama sergilediler, ardından şekerin zararları ile ilgili şarkılarımızı söyledik ve öğrencilerimiz ile "Bu Okulda Şekersiz Okul Projesi Uygulanmaktadır" diye afişler astık" dedi.

Sağlıklı beslenme bilincinin okul öncesi dönemde verilmesi gerektiğine vurgu yapan Hediye Güral Anaokulu Müdürü Rabia Gencer ise, "Çocuklara yetişkinlikte kazandıkları davranışları etkileyen alışkanlıklar okul öncesi dönemde kazanılmaktadır. Şeker, çikolata gibi besin değeri düşük olan bu gıdaları tüketmenin çocuklara alıştırılmaması gerekir. Bizde o nedenle projeye destek verdik ve okulumuzda bu projenin uygulanmasından dolayı çok memnunuz. Şeker tüketiminin fazla olması çocuklarda diyabet, obezite gibi hastalıkların temelini oluşturmakta. Bu konuda destekleri olanlara teşekkür ederim" diye konuştu.

Bölüm öğrencilerinden Hasan Samet Uslu, "Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir nesil istiyorsak çocuklarımızın şekerden uzak durmasını sağlamamız gerekiyor. Şeker boş kalori, şeker bizim hem mental hem de fiziksel sağlığımızı olumsuz etkilemekte" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA