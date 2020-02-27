Miniklerin sertifika heyecanı

Kuşadası Belediyesi tarafından okul öncesi yaş grubundaki çocuklara yönelik verilen eğitimler sona erdi.

Programa katılan minik öğrenciler sertifika heyecanını Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü'nce düzenlenen törende şarkı söyleyip, pasta keserek yaşadı.

Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi tarafından, okul öncesi çocuklara yönelik olarak düzenlenen programa katılan minikler sertifikalarını aldı. Çocuk Gelişim Uzmanı Ayşe Özgül tarafından Eylül-Şubat ayları arasında verilen eğitimlere 7 çocuk katıldı. Öğrenciler 4 ay boyunca resim, müzik, el işi ve drama gibi faaliyetlerle keyifli vakit geçirdi. Minikler sertifika ve hediyelerini Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ve Sosyal Yardım İşler Müdürü Hüsnü Yalçın'ın elinden aldı.

Törende konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, faaliyetin önümüzdeki dönemde devam edeceğini belirterek "Kadın Danışma Merkezimizde verilen eğitimler sayesinde çocuklarımızın ufku açılıyor. Dışarıdaki hayatı ilk olarak burada görüyorlar. Biz Kuşadası Belediyesi olarak bu tür işleri daha düzenli ve sürekli hale getirmek için kreşler açmayı planlıyoruz. İlk kreşimiz bir yıl içerisinde açılmış olacak. Ekolojik kreş gibi bir düşüncemizde var. Amacımız çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlayabilmek" dedi.

Kaynak: İHA