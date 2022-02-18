Mink ne demek, TDK'ya göre Mink kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mink ne demek? Mink TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mink kelimesi. Peki mink ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mink nedir, mink kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİNK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mink kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mink kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre mink kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Vizon

