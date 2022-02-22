Muttasıl ne demek, TDK'ya göre Muttasıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Hülya Avşar, jartiyeriyle nefes kesti! Kasık dekoltesinden aşağı inen ipler yürek hoplattı!İlyas Salman'ın oğlu Temmuz Ali Salman kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Minsk Antlaşması nedir? Hangi ülkeleri kapsıyor? Minsk Antlaşması maddeleri neler?28, 29, 30 Ekim'de üniversiteler tatil mi 2022? 28, 29, 30 Ekim'de üniversitelerde uzaktan eğitim devam olacak mı 2022?Ekrem İmamoğlu yine AK Parti eserinin üzerine kondu! Alpay Özalan Twitter'da bir bir ifşa etti! "Utanmadan hâlâ 'Yaptık' diyor!"Survivor Ayşe kimdir? Ayşe Yüksel nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?En hızlı, ücretsiz, güncel, en iyi DNS adresleri 2022 | DNS değiştirme nedir, nasıl yapılır?Son dakika |Türkiye tarafını belli etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile telefonda görüştüMüphem ne demek, TDK'ya göre Müphem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Minsk Antlaşması nedir? Hangi ülkeleri kapsıyor? Minsk Antlaşması maddeleri neler?

Minsk Antlaşması nedir? Hangi ülkeleri kapsıyor? Minsk Antlaşması maddeleri neler?

Minsk Antlaşması nedir? 2014 yılında imzalanan bu antlaşma, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaları önlemeyi hedeflemişti. 2022 yılında gerilimin tavan yapmasıyla bu antlaşma tekrar gündeme gelerek araştırılmaya başlandı. Hangi ülkeleri kapsıyor? Minsk Antlaşması maddeleri neler? İşte, detaylar...

Minsk Antlaşması nedir? Hangi ülkeleri kapsıyor? Minsk Antlaşması maddeleri neler?

Minsk Antlaşması nedir? Hangi ülkeleri kapsıyor? Belarus’un başkenti olan Minsk şehrinde 5 Eylül 2014 tarihinde imzalanan ve 13 maddeden oluşan bu antlaşmanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Minsk Antlaşması nedir? Hangi ülkeleri kapsıyor? Minsk Antlaşması maddeleri neler?

MİNSK ANTLAŞMASI NEDİR?

Minsk Antlaşması, Ukrayna’nın doğusunda bulunan Donbass bölgesindeki çatışmaları durdurmak amacıyla Rusya Federasyonu, Ukrayna, Luhansk Halk Cumhuriyeti, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı(AGİT) arasında 5 Eylül 2014 tarihinde imzalandı. Aynı bölgedeki çatışmaları ve gerilimi azaltmak için daha önce de birçok antlaşma yapılmıştı, fakat bunların hiçbiri bu gerilimi azaltmaya yetmedi. Minsk Antlaşması ile en azından acil bir ateşkes protokolü uygulandı. Fakat bu protokol savaşı durdurmaya yetmedi.

Minsk Antlaşması çatışmaları durdurmaya yetmeyince 12 Şubat 2015 tarihinde Minsk II adında yeni bir tedbir paketi getirildi. Fakat Minsk II de çatışmaları ve gerilimi azaltmaya ya da bitirmeye yetmedi. Fakat Minsk Antlaşmaları şuan oluşan ve gelecekte oluşacak herhangi bir çözüm yolu için en temel antlaşmalar arasında olmaya devam ediyor.

Minsk Antlaşması nedir? Hangi ülkeleri kapsıyor? Minsk Antlaşması maddeleri neler?

HANGİ ÜLKELERİ KAPSIYOR? MİNSK ANTLAŞMASI MADDELERİ NELER?

-          15 Şubat 2015 tarihinde, yerel saate göre 00:01’de ateşkes başlayacak

-          16 Şubat 2015 tarihinde ağır silahlar geri çekilecek ve 2 hafta içerisinde geri çekilme tamamlanacak

-          Savaşa katılanlar için af ilan edilecek ve tüm mahkumlar serbest bırakılacak

-          Ukrayna’da bulunan tüm yabancı güçler ve silahlar geri çekilecek, yasadışı grupların tamamı silahsızlandırılacak

-          Ukrayna, isyancı bölgelerde kısıtlamaları kaldırarak normal yaşamın yeniden başlamasına izin verecek

-          İnsani yardımların dağıtılması, güvenliği ve nakliyesi yapılacak.

-          2015 yılının sonuna kadar isyancı bölgelerde insan odaklı yönetimi mümkün kılacak anayasal reformlar yapılacak

Minsk Antlaşması nedir? Hangi ülkeleri kapsıyor? Minsk Antlaşması maddeleri neler?​​​​​​​

-          2015 yılının sonuna kadar Ukrayna, koşullar yerine getirilirse Rusya ile sınırını kontrol edecek

-          “Donetsk ve Lugansk’a statü veren” kanun kapsamındaki bu bölgede yerel seçimlerle ilgili konuların üçlü temas grubu(Kiev-Lugansk-Donetsk) çalışmaları çerçevesinde görüşülecek ve AGİT bu süreçlerde gözlemci olarak yer alacak.

-          Antlaşmanın maddelerinin görüşülmesi ve hayata geçirilmesi için üçlü çalışma ve irtibat grupları oluşturulacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT