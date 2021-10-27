Bugün TBMM'de İYİ Parti grup toplantısı yapıldı. Toplantıda söz alan parti genel başkanı Meral Akşener ülke gündemi ve siyasi gündem hakkında birçok açıklamada bulundu. Bu açıklamaların birisinde Cumhurbaşkanına yönelik 'Mintax'la canım Mintax'la' sözlerini sarf etti. Bu kelimeleri duyan vatandaşlar bu sözlerin ne anlama geldiğini merak ediyor. Peki, Mintax nedir? Nerelerde kullanılır? Mintax'ın sahibi kim? haberimizde açıklıyoruz.

MİNTAX NEDİR? MİNTAX'IN SAHİBİ KİM?

Mintax Ülker grubunun bir alt markası olarak yer alır. Mintax, çamaşır deterjanı ve bulaşık deterjanı başta olmak üzere birçok temizlik ürünü bulunan bir temizlik markasıdır. Yıldız Holding bünyesinde etkinlik göstermektedir. Bunun yanı sıra Şok Zincir Marketleri'nin de kendi üretimi olan bir marka olarak faaliyet göstermeyi sürdürmektedir. Deterjan ürünleri ve temizlik gereçleri ile kullanıcıların beğenisini kazanmış bir markadır. Şok marketlerinden ya da resmi satıcılar üzerinden ürünlerine ulaşılabilmektedir.

NERELERDE KULLANILIR?

İlk olarak bulaşık deterjanı çeşitleri ile ön plana çıkan Mintax, elde bulaşık yıkamak amacıyla özel olarak ürettiği ürünlerini tüketici beğenisine sunarak etkili ve hijyenik bir bulaşık yıkama deneyimi vadediyor.

Mintax bulaşık deterjanları, hem elde yıkama hem de makinede yıkama için farklı farklı çeşitlerle piyasaya sürülüyor. Bulaşık yıkama çözümlerinde bulaşık eldiveni, bulaşık makinesi parlatıcı, bulaşık süngeri ve el bezi gibi çeşitli ürünleri de bulunan Mintax, mutfakta geçirilen vakti daha kolay ve daha pratik bir hale dönüştürmeyi amaçlıyor.

Markasının çamaşır yıkama süreçleri için piyasaya sunduğu ürünler de en az bulaşık yıkama ürünleri kadar çeşitli ve kaliteli olan Mintax çamaşır makinesi deterjanları, farklı gramaj ve koku seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Bununla birlikte Mintax, spesifik çamaşırlara özel ürünler de üreterek nokta atışı temizlik yapılmasına imkan sunuyor. Örnek olarak; Mintax tül ve çamaşır beyazlatıcı çeşitleri, özellikle zaman içerisinde kararmaya meyilli tül perdeler için ideal beyazlık sağlıyor.

Bununla birlikte Mintax çamaşır makinesi temizleyicisi, düzenli olarak temizlenmesi ve bakımının yapılması gereken çamaşır makineniz için etkili bir temizlik sağlayarak onu daha uzun yıllar güvenle kullanmanıza ön ayak oluyor. Mintax toz deterjanlar, tablet bulaşık makinesi deterjanı, bulaşık makinesi temizleyici, jel ürünler, makine tuzları ve cam temizleyiciler de yine markanın öne çıkan ürünler arasında yer alıyor.