Mintongo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mintongo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mintongo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mintongo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mintongo 10 Nisan 2002 tarihinde Yaounde şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Arc-En-Ciel Mintongo Mpal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mintongo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sferico Sports Management yapmaktadır. Mintongo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Farense A23 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense A23 takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mintongo'nin SC Farense A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mintongo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mintongo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mintongo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mintongo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2021 yılında JK Viljandi

30 Kasım 2021 yılında Nkufo Academy

31 Ocak 2022 yılında SC Farense A23

30 Haziran 2024 yılında Nkufo Academy

Mintongo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mintongo şuan SC Farense A23 takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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