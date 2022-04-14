Minval ne demek, TDK'ya göre Minval kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Minval ne demek? Minval TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi minval kelimesi. Peki minval ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre minval nedir, minval kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİNVAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Minval kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Minval kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre minval kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Biçim, yol, tarz

