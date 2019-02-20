Minyatür sebzeler ihraç ediliyor

ANTALYA'da Erüst Tarım firmasına ait minyatür sebzelerin ihracatına başlandı. İlk ihracat ise Rusya ve Arap ülkelerine yapıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, dört kuşaktır tarım yapan Erüst Tarım firmasının yaklaşık 10 yıldır ürettiği minyatür sebzeler, dalında kalma süresinin daha kısa olması ve zirai ilaç kullanılmaması nedeniyle daha çok tercih edilir hale geldi. Yaklaşık 10 yıl önce "bebek" olarak da adlandırılan minyatür sebzelerde 2-3 çeşitte üretim yapılırken, bugün ürün çeşidi 20'ye kadar yükseldi.

20 ÇEŞİT MİNİ SEBZE VAR

Minyatür sebzeler mini patlıcan, mini beyaz patlıcan, mini hıyar, mini kabak, mini sarı kabak, mini ıspanak, kırmızı mini yedikule marul, mini yedikule marul, mini çeri domates, mini sarı çeri domates, mini plum domates, kırmızı mini pancar, sarı mini pancar, mini biber, mini kereviz, beş ayrı renkte mini havuç, mini roka, mini turp, mini fasulye ve mini soğan şeklinde sıralanıyor.

1500 DEKARDA ÜRETİM

Serik ve Korkuteli ilçelerinde toplam 1500 dekar alanda üretim yaptıklarını belirten Erüst Tarım Genel Müdürü Mustafa Erüst, Serik'te kışın, Korkuteli'nde ise yazın yayla üretimi olmak üzere yılın 12 ayı bu ürünlerin üretiminin gerçekleştiğini söyledi. Erüst, mini sebzeler daha kısa süre dalında kaldığı ve bu sayede zirai ilaç kullanımına gerek duyulmadığı için son derece sağlıklı ve aromalarının daha leziz olduğunu kaydetti.

LÜKS SOFRALARIN TERCİHİ

Minyatür ürünlerin daha çok özel, lüks sofraların tercihi olduğunu belirten Erüst, "Bu ürünler özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve tatil yörelerindeki büyük süpermarketler ile bazı restoranlarda tüketiliyor. Taze olmasından dolayı minyatür sebzeler çok beğeniliyor, zirai ilaç kullanılmaması da çok önemli. Bu sebzeler büyümüyor ve bebek şekliyle toplanıp hasat yapıldığı için daha sağlıklı ve lezzetleri daha farklı" dedi.

RUSYA VE ARAP ÜLKELERİNE İHRACAT BAŞLADI

Mini sebzelerin ihracatına başladıklarını da anlatan Mustafa Erüst, ilk partinin Rusya ve Arap ülkelerine gönderildiğini, ihracat miktarının artırılmasını hedeflediklerini açıkladı. Erüst, mini sebzelerin kilogram fiyatının, normallerine göre biraz daha yüksek olduğunu söyledi. Normallerinde yaklaşık 6-7 ürünün 1 kilo geldiğine işaret eden Erüst, "Bu ürünlerde ise 6-7'si yaklaşık 250 gram geliyor ve bu şekilde paketliyoruz. Sayı olarak aynı fakat ağırlık olarak düşük. Normal kabağın bugünkü fiyatı 4-5 lira, mini kabağın paketi ise 6-7 lira" diye konuştu.

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DHA