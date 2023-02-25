Minzhe Wei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Minzhe Wei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Minzhe Wei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Minzhe Wei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Minzhe Wei 26 Kasım 1998 tarihinde Dalian, Liaoning şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 魏黾哲 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Minzhe Wei Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Minzhe Wei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Minzhe Wei'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Minzhe Wei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Minzhe Wei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Minzhe Wei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Minzhe Wei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında RKU

1 Ocak 2019 yılında RKD Ryugasaki

1 Şubat 2020 yılında RKU

29 Eylül 2020 yılında SZ FC Res.

1 Ocak 2021 yılında SZ FC

1 Nisan 2022 yılında SZ FC Res.

31 Ağustos 2022 yılında SZ FC

Minzhe Wei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Minzhe Wei şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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