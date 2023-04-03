Mio Backhaus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mio Backhaus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mio Backhaus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mio Backhaus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mio Backhaus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mio Backhaus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mio Backhaus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mio Backhaus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mio Backhaus 16 Nisan 2004 tarihinde Mönchengladbach şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mio Backhaus Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini feel soccer GmbH yapmaktadır. Mio Backhaus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Werder Bremen U19 futbol takımında oynamaktadır. SV Werder Bremen U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mio Backhaus'nin SV Werder Bremen U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mio Backhaus Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/miobackhaus/

Mio Backhausboyu ve yaşı kaç

Mio Backhaus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mio Backhaus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Mio Backhaus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mio Backhaus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında W. Bremen Alt.

1 Temmuz 2020 yılında W. Bremen U17

1 Temmuz 2021 yılında W. Bremen U19

1 Temmuz 2023 yılında W. Bremen II

Mio Backhaus kimdir

Mio Backhaus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mio Backhaus şuan SV Werder Bremen U19 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kawasaki Frontale, Alemannia Aachen (-2018), SV Werder Bremen (2018-)

Mio Backhaus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U19 takımında 12 numaralı formasıyla 20 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 23 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 12 numaralı formasıyla 9 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U15 takımında 12 numaralı formasıyla 3 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Mio Backhaus nereli

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