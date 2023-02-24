Miodrag Koprivica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miodrag Koprivica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miodrag Koprivica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miodrag Koprivica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miodrag Koprivica 9 Nisan 1990 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Мијодраг Копривица şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miodrag Koprivica Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OSK Igalo futbol takımında oynamaktadır. OSK Igalo takımına 24 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Miodrag Koprivica'nin OSK Igalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miodrag Koprivica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miodrag Koprivica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Miodrag Koprivica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miodrag Koprivica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında OSK Igalo

15 Temmuz 2014 yılında Syrianska FC

24 Ocak 2015 yılında OSK Igalo

Miodrag Koprivica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miodrag Koprivica şuan OSK Igalo takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.