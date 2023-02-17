Miodrag Mitrovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miodrag Mitrovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miodrag Mitrovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miodrag Mitrovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miodrag Mitrovi 14 Temmuz 1991 tarihinde Bellinzona şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsviçre,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miodrag Mitrovi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Azar Sport yapmaktadır. Miodrag Mitrovi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Chiasso futbol takımında oynamaktadır. FC Chiasso takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Miodrag Mitrovi'nin FC Chiasso ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Miodrag Mitrovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miodrag Mitrovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miodrag Mitrovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miodrag Mitrovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2010 yılında GC Biaschesi

30 Haziran 2010 yılında FC Locarno Altya

1 Temmuz 2010 yılında FC Locarno

1 Temmuz 2013 yılında FC Chiasso

21 Ağu 2013 yılında Bari

30 Haziran 2014 yılında FC Chiasso

1 Temmuz 2014 yılında NK Krka

31 Ağu 2016 yılında Team Ticino U21

30 Ocak 2017 yılında FC Chiasso

30 Haziran 2017 yılında Team Ticino U21

1 Temmuz 2017 yılında Univ. Craiova

14 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

12 Temmuz 2019 yılında Cherno More

29 Temmuz 2020 yılında FC Paradiso

1 Temmuz 2021 yılında FC Chiasso

Miodrag Mitrovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miodrag Mitrovi şuan FC Chiasso takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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