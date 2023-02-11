Miqueas Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miqueas Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miqueas Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miqueas Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miqueas Gonzalez 24 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miqueas Gonzalez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miqueas Gonzalez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético All Boys futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético All Boys takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Miqueas Gonzalez'nin Club Atlético All Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Miqueas Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miqueas Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miqueas Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miqueas Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında All Boys

Miqueas Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miqueas Gonzalez şuan Club Atlético All Boys takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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