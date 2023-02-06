Miqueias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miqueias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miqueias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miqueias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miqueias 27 Temmuz 2001 tarihinde Limeira şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Miqueias Cabral Evaristo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miqueias Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miqueias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Miqueias'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Miqueias Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miqueias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miqueias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miqueias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında Palmeiras U20

27 Ağu 2020 yılında Ferroviária U20

6 Aralık 2020 yılında Ferroviária

1 Ocak 2021 yılında EC Bahia B

1 Şubat 2022 yılında EC Bahia

Miqueias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miqueias şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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