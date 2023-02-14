Miquel Parera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miquel Parera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miquel Parera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miquel Parera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miquel Parera 18 Mayıs 1996 tarihinde Manacor şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Miquel Parera Piza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miquel Parera Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIAN Sports Group yapmaktadır. Miquel Parera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Santander futbol takımında oynamaktadır. Racing Santander takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Miquel Parera'nin Racing Santander ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Miquel Parera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/miquel1parera/

Miquel Parera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miquel Parera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miquel Parera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miquel Parera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında RCD Mallorca B

1 Temmuz 2017 yılında Mallorca

1 Temmuz 2021 yılında Racing

Miquel Parera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miquel Parera şuan Racing Santander takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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