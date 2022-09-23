MİR ödeme sistemi nedir? MİR kart Türkiye'de geçerli mi? Hangi bankalarda geçerli?

Rusya'nın hayata geçirdiği MİR ödeme sistemi, ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesinin bu sistemi kullanan kuruluşlara yaptırım uygulama uyarısı yapması sonrası gündem oldu. Peki MİR ödeme sistemi nedir? MİR kart Türkiye'de geçerli mi? Hangi bankalarda geçerli?

Tayfun Altuntaş
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MİR ödeme sistemi nedir? MİR kart Türkiye'de geçerli mi? Hangi bankalarda geçerli?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri saldırı sonrası, AB ülkeleri ve ABD'nin yanı sıra birçok ülke Rusya'ya karşı yaptırım uygulamıştı. Bu kapsamda Rusya, Swift sisteminden çıkarılmıştı. Bunun üzerine Rusya ise 2017'de hayata geçirdiği Mir ödeme sisteminin kullanmaya başlamıştı. Ancak Amerikan Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla MİR ödeme sistemini kullanan finansal kuruluşlara yaptırım uygulama uyarısı yapmıştı. Bu kapsamda internet arama motorlarında MİR ödeme sistemi nedir? MİR kart Türkiye'de geçerli mi? Hangi bankalarda geçerli? sorularının yanıtları haberimizde...

MİR ödeme sistemi nedir? MİR kart Türkiye'de geçerli mi? Hangi bankalarda geçerli?

MİR ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?

MİR ödeme sistemi 2017 yılında Rusya Merkez Bankası tarafından hayata geçirilmiştir. Uluslararası bir sistem olan MİR, Aeroflot ve Rus Demiryolları gibi Rusya merkezli şirketler tarafından kabul edilmektedir. Söz konusu sistemde MİR banka kartları müşterilerinin ürün ve hizmet satın almak, ATM'lerden para çekmek gibi işlemleri yapmasını sağlamaktadır.

MİR ödeme sistemi nedir? MİR kart Türkiye'de geçerli mi? Hangi bankalarda geçerli?

MİR KART TÜRKİYE'DE GEÇERLİ Mİ?

MİR kart Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Vietnam, Güney Kore, Ermenistan, Özbekistan, Beyaz Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Güney Osetya ve Abhazya ülkelerinde geçerlidir.

MİR KART HANGİ BANKALARDA GEÇERLİ?

Son olarak Denizbank ve İş Bankası, Türkiye'de geçerli olan MİR'in kullanımını askıya aldıklarını açıklamıştı.

MİR ödeme sistemi nedir? MİR kart Türkiye'de geçerli mi? Hangi bankalarda geçerli?

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