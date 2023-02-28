Mira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mira 27 Şubat 1999 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Omar Ahmed Farouk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mira Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Mira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Mira'nin Future FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında El Mokawloon

20 Temmuz 2019 yılında Wadi Degla

1 Kasım 2020 yılında Smouha

31 Ocak 2022 yılında Eastern Company

31 Ağustos 2022 yılında Smouha

10 Ekim 2022 yılında Future FC

Mira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mira şuan Future FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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