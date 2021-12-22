Mira ne demek, TDK'ya göre Mira kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mira ne demek? Mira TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mira kelimesi. Peki mira ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mira nedir, mira kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİRA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mira kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mira kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre mira kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lata

