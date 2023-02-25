Mirabdulla Abbasov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirabdulla Abbasov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirabdulla Abbasov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirabdulla Abbasov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirabdulla Abbasov 27 Nisan 1995 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Mirabdulla Miryavər oğlu Abbasov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirabdulla Abbasov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AS Sports Communication yapmaktadır. Mirabdulla Abbasov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sabail futbol takımında oynamaktadır. FK Sabail takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mirabdulla Abbasov'nin FK Sabail ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mirabdulla Abbasov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/abbasovmirabdulla/

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Mirabdulla Abbasov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirabdulla Abbasov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Mirabdulla Abbasov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirabdulla Abbasov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Neftçi Baku

29 Şubat 2016 yılında Daugavpils

30 Haziran 2016 yılında Neftçi Baku

1 Temmuz 2016 yılında Sumqayıt

30 Haziran 2017 yılında Neftçi Baku

1 Temmuz 2019 yılında FK Sabail

7 Ocak 2020 yılında Neftçi Baku

2 Eylül 2022 yılında FK Sabail

Mirabdulla Abbasov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirabdulla Abbasov şuan FK Sabail takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Mirabdulla Abbasov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 19 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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