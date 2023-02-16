Mirac Furkan Turkozu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirac Furkan Turkozu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mirac Furkan Turkozu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mirac Furkan Turkozu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mirac Furkan Turkozu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirac Furkan Turkozu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirac Furkan Turkozu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirac Furkan Turkozu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirac Furkan Turkozu 17 Mayıs 2000 tarihinde Aydin şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Miraç Furkan Türközü şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirac Furkan Turkozu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mirac Furkan Turkozu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osmaniyespor FK futbol takımında oynamaktadır. Osmaniyespor FK takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mirac Furkan Turkozu'nin Osmaniyespor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mirac Furkan Turkozu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/miracfurkanturkozu/

Mirac Furkan Turkozuboyu ve yaşı kaç

Mirac Furkan Turkozu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirac Furkan Turkozu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Mirac Furkan Turkozu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirac Furkan Turkozu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2019 yılında Aydın Yıldız

4 Haziran 2021 yılında Kullar 1975

27 Ekim 2021 yılında Emar Grup FK

15 Ağu 2022 yılında Osmaniyespor FK

Mirac Furkan Turkozu kimdir

Mirac Furkan Turkozu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirac Furkan Turkozu şuan Osmaniyespor FK takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ibrahim Gülümser Genc Efe Spor

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Mirac Furkan Turkozu nereli

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