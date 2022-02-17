Miraç Kandili, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilmektedir. Kandil Recep ayının 27. gününe denk gelmektedir. Bu kutsal geceyi 100 rekat namaz kılarak geçirmek isteyen kişiler, 'Miraç Kandili 100 rekat namaz nasıl kılınır? 100 rekatlık namaz nasıl niyet edilir? Diyanet Miraç Kandili namazı nasıl kılınır?' başlıklarını aratıyorlar. İşte konuyla ilgili detaylar...

100 REKATLIK NAMAZ NASIL NİYET EDİLİR?

Miraç Kandili Receb'i şerifin 27'nci gecesidir. Yatsı namazın ardından 12 rekat hacet namazı kılınmaktadır. Her rek'atte bir Fatiha ve 10 ihlas'ı şerif okunur. Bu namaz 100 rek'at te kılınabilir.

Namaza şöyle niyet edilir: "Ya Rabbi,rıza'i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Rasülü Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu aff-ı ilahine,feyz-i ilahine ve rıza-i ilahine mazhar eyle."Allahü Ekber...

MİRAÇ KANDİLİ 100 REKAT NAMAZ NASIL KILINIR?

Miraç Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılınabilir. Namazın kılınışı şöyledir;

2 rekatta bir selam verilerek kılınmaktadır.

Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 10 tane İhlas Suresi okunması gerekmektedir.

İlk rekatlarda Fatiha'dan önce Sübhaneke okunur.

Fatiha'da Besmele çekilir, İhlas surelerinde ve Sübhanake'de Besmele çekilmez.

Namazın tamamını peş peşe kılmak gerekmez. Ara verilebilir, abdest tazelenip tekrar devam edilebilir.

Bu namaz gece tamamlanamazsa, kerahet vakitlerine dikkat etmek koşuluyla ertesi günün ikindi namazı vaktine kadar yetiştirebilir.