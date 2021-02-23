İslam alemi mübarek üç aylara giriş yapmasının ardından ilk kandil olan Regaip Kandili'ni kutladı. Üç aylar içerisinde bulunan ikinci kandil ise Miraç Kandilidir. Bu kutsal güne sayılı günler kala Miraç Kandilini ibadet ile geçirmek anlam ve önemi bir kez daha hatırlamak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Miraç Kandili anlam ve önemi nedir? Miraç ne demek? Miraç Kandili ne zaman 2021? İşte detaylar...

MİRAÇ VE İSRA NE DEMEK?

Halk arasında Miraç Kandili anıldığında akıllarda “İsrâ” ve “Miraç” birlikte şeklinde anılır. Sözlük anlamları ise şu şekildedir: Gece yürüme anlamına gelen İsrâ, Hazreti Muhammed’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya gidişini temsil ederken; yukarı çıkmak, yükselmek anlamına gelen miraç ise göğe yükselişini ve Allah katına çıkış anlamını ifade eder.

MİRAÇ KANDİLİ ANLAM VE ÖNEM

Miraç Kandili ikinci bir kadir Gecesi hükmünde olduğu için bu gecede edilen dualar tıpkı kadir gecesinde olduğu gibi geri çevrilmez. Miraç Kandili gecesinde Kur'an okuyup namaz kılmak ve bolca dua etmek yapılacak ibadetler arasındadır.

Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma, Allah ktına yükselme anlamına gelir.

Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşmiştir. Bu meydana gelen kutsal olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz Mescidül – Haram’dan Beytü’l-Makdis’e (Kudüs) götürülür. Kur’an’ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsra” adını alır.

İkinci ise Peygamberimiz'in Beytü’l-Makdis’ten Allah’a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur’an’da geçmez ancak çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

2021 YILI DİĞER KANDİLLER VE TARİHLERİ

*Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe

*Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba

*Berat Kandili - 27 Mart Cumartesi

*Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar