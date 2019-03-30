Miraç kandili çekilecek tesbihler?

Bu geceyi ibadet ile geçirmek isteyenler miraç kandili çekilecek tespihler neler? Miraç kandilinde hangi ibadetler yapılır?Miraç kandili ibadetleri neler? Miraç kandili duaları neler? Nasıl namaz kılınır? Sorularını aratıyor,işte tüm soruların cevapları haberimizde...

MİRAÇ KANDİLİ ÇEKİLECEK TESBİHLERİ

Miraç kandilinde okunacak dualara geçmeden önce çekilecek tesbihleri hakkında bilgi verelim. Miraç Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir : "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".

TESBİH NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Mevlid Kandilinde kılınan tesbih namazına niyet edilirken şunlar söylenir;

Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başImızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle"

Mevlid Kandili gecesinde günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Kandil gecesi bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

Tesbih namazında her rekatta okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rekatta 300 tesbih okunmuş olur.

"Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

-"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere,

-Zamm-ı sureden sonra 10 kere,

-Rükûda 10 kere,

-Rükûdan doğrulunca 10 kere,

-Secdede 10 kere,

-Secdeden doğrulunca 10 kere,

-İkinci secde de 10 kere, okunur.

Böylece birinci rekat namaz kılınmış olur. Tesbih namazında ikinci rekata kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10'ar kere okunarak 4 rek'at tamamlanır. Mevlid Kandili tesbih namazının diğer tarafları aynen diğer namazlarda olduğu gibidir. Fark sadece okunan tesbihlerdir.

İkinci rekate oturulduğunda, "Et-tehiyyâtü..." den sonra, "Allâhümme salli..." ve "Allâhümme bârik...", üçüncü rekat için ayağa kalkıldığında da "Sübhâneke..." okunacaktır.



Hatm-i Enbiya bir çeşit tesbihat tır. Hatm-i Enbiya mübarek gün veya gecelerde, salih kullar,alimler ve tüm müslümanlar tarafından yapılmış ve önemle tavsiye edilmiştir. Hatm-i Enbiya, Hz. Adem (as), Hz. Eyyûb(as) ve Hz. Yûnus (as) okudukları dualardan ve Kur'an'da geçen dualar oluşmaktadır.



Hatm-i Enbiya, şöyle okunur:

Önce Eûzü Besmele ile bir "Fatiha" suresive üç "İhlas" suresi okunarak Sevabı, başta Peygamber Efendimize (s.a.v) ve bütün peygamberlerin, ashabın, evliyanın ve meşâyih-i kiramın, din büyüklerinin, salih olan bütün ümmeti Muhammedin ruhlarına bağışlanır.

Sonrasında:

100 adet Salevât-ı Şerife Getirilir.

"Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed"

500 adet Hz. Âdem Aleyhisselâm'ın şu duası okunur:

"Rabbenâ Zalemna enfüsenâ ve inlem tağfirlenâ ve terhamnâ lenekûnenne minelhâsirîn".

Tekrar 100 adet yine Salevat-ı Şerife getirilir.

500 adet Hz.Eyyûb Aleyhisselâm'ın şu duası okunur.

"Rabbi inni messeniyaddurru ve ente erhamürrahimîn"

Sonra Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

500 adet Hz. Yunus (Aleyhisselamın) şu duası okunur.

"Lâ İlâhe illâ ente Sübhâneke inni küntü minezzalimîn.

Sonra Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

500 adet şu dua okunur,

"Lâ havle ve lâ kuvete illâ billâhil'Aliyyil'Azîm."

Sonra Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

Hatm-i Enbiyâ'da 500'er adet olmak üzere 4 duâ okunmaktadır ve aralarda ise salavat'ı şerifler getirilmektedir. Bu duaların birincisi Hz. Âdem (a.s.)'in, ikincisi Hz. Eyyüb (a.s.)'ün, üçüncüsü Hz. Yunus (a.s.)'un duasıdır.

Bu tertibi bitirince Cenab-ı Hakk'a duâ ve niyazda bulunulur.

TESBİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Miraç Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir.

-"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı herkesin ferden kılabilmesi zor olduğu için, imamın önce kendi başına tekbir alıp, sağa sola selam verip, sonra tekrar tekbir alıp cemaatle birlikte namaza durup tesbih namazı kıldırdığı görülmektedir.

Öncelikle şu belirtilmeli ki; Teravih namazından başka nafile namazlar için cemaat teşkili meşru görülmemektedir...

Nafile namazların münferiden kılınması daha faziletlidir. Aslolan hüküm bu olmakla beraber, bazı şart ve kayıtlara bağlı olarak istisnai bir hüküm de mevcut bulunmaktadır. Şöyle ki: Herkesin tek başına başaramayacağı tesbih namazını, davetleşmek ve haberleşmek suretiyle olmaksızın, oturmakta olan birkaç kişi, aralarından birini imamlığa geçirip kendilerinin de ona uyarak kılmaları caizdir. Fakat, namaza başladıktan sonra selam verip namazı bozmak, "Amellerinizi iptal etmeyiniz" emr-i İlahisine aykırı düşer.

TESBİH NAMAZI

1.Rekat

Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.

All,hü Ekber" diyerek namaza başlanır.

Sübh,neke'den sonra

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra

10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Böylece birinci rek'at kılınmış olur.

İkinci rek'ate kalkılır.

2.Rekat

Fatiha'dan önce

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyy,tü, All,hümme salli ve All,hümme b,rik duaları okunur.

Üçüncü rekata kalkılır.

3.Rekat

Sübh,neke'den sonra

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra

10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.

Dördüncü rek'ate kalkılır.

4.Rekat

Fatiha'dan önce

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyy,tü, All,hümme salli, All,hümme b,rik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında beher rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur. Dua edilir.

ERKEKLER İÇİN MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR RESİMLİ ANLATIM

KADINLAR İÇİN MİRAÇ NAMAZI NASIL KILINIR RESİMLİ ANLATIM

MİRAÇ KANDİLİNE ÖZEL DUA

Ya Rab bizi ana babamızı bütün müminleri hesap gününde himayen de eyle ya Rab.

"Rabbena zalemna enfusena. Ve in lem tağfirlena ve terhemna lenekunenne minel hasirin."

Biz nefsimize zulmettik. Eğer sen affetmezsen lutfetmezsen ebedi ziyanda kalanlardan oluruz ya Rab.

"Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledunke rahmeh(rahmeten), inneke entel vehhâb(vehhâbu)."

Ya Rab gönüllerimiz sana bağlandıktan sonra senden ayırma. Sen bağışlayan Mevlasın, kulun dileği çoğaldıkça lutfu, bağışı çoğalan mevlasın.

"Vağfu anna,Vağfirlena,Verhamna, Ente mevlana fensurna alel gavmil kafirin..."

“Allahümme inneke afuvvün kerîmun tuhibbul afve fa'fu annî.”

Ya Rab affedicisin affetmeyi seversin bizleri de affeyle Ya Rab.

"Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan"

Ya Rab Recep ve Şabanı mübarek eyle bizi Ramazan'ı şerife kavuştur. Yâ Erhamerrâhimin bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin sana hamd olsun. Havanı suyunu verdin. Canlıları cansızları hizmetine ram ettin. Kitap indirdin. Peygamber gönderdin. Varlığına kudretine binlerce delil koydun ki sana iman edelim, sana ittihat edelim, merhamet edelim diye. Ama Ya Rab biz bu görevimizi yapamadık bizi affeyle lutfeyle Ya Rab...

Ya Rab darda olanlara genişlik, sıkıntıda olanlara ferahlık, hastalara şifalar borçlulara edalar lutfeyle. Şu konuda da da edilse de şu cemaat "Amin" deseydi diye gönlünden geçiren cümle kardeşlerimin korktuklarından emin umduklarında nail eyle ya Rab.

Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah hu Allahu ekber Allahu ekber velillahil

Esselatü Vesselamü Aleyke Ya RASULALLAH ..

Esselatü vesselamü aleyke ya HABİBALLAH..

Esselatü vesselamü aleyke ya Seyyidel evveline vel'ahirin…Ve Selemun Alel Murselin

Salat sana, selam sana, Ey Allah'ın elçisi

Salat sana, selam sana, Ey Allah'ın sevgilisi

Salat sana, selam sana, Ey gelmişin ve geleceğin bir tanesi. Hayırların fethi, şerlerin defi duamızın kabulu Rabbım'ızın rızası için el Fatiha...

Bismillahirrahmanirrahim.

"Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn."

Anlamı: "Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir. "

GÜNDÜZÜNDE ORUÇ TUTMAK

Recep ayının 27. gecesine denk gelen Mîraç Kandili’nin gündüzünde Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye ediyorlar.

Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) Dualar ve Zikirler kitabında: “Gündüzünde oruçlu bulunmalıdır. Ma’sıyete dâir olmaksızın yapılacak her duânnın kabulü inâyet-i ilâhiyyeden umulur.” buyurmuşlardır.

SALAVAT GETİRMEK

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının gideririleceği bildirilmiştir.

Ayet-i kerîmede buyrulur:

“Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!” (el-Ahzâb, 56)

Übey bin Kâb -radıyallâhu anh- diyor ki:

“Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e:

«– Yâ Rasûlallâh! Ben sana çok salavât-ı şerîfe getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir?» diye sordum.

«– Dilediğin kadar yap.» buyurdu.

«– Duâlarımın dörtte birini salavât-ı şerîfeye ayırsam uygun olur mu?» diye sordum.

«– Dilediğin kadarını ayır. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.» buyurdu.

«– Öyleyse duâmın yarısını salavât-ı şerîfeye ayırayım.» dedim.

«– Dilediğin kadar yap. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.» buyurdu.

Ben yine:

«– Şu hâlde üçte ikisi yeter mi?» diye sordum.

«– İstediğin kadar. Ama artırırsan senin için iyi olur.» buyurdu.

«– Öyleyse duâya ayırdığım zamanın hepsinde sana salavât-ı şerîfe getirsem nasıl olur?» deyince:

«– O takdirde Allâh bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar.» buyurdu.”