Miraç Kandili çekilecek tesbihler | Miraç Kandili hangi tesbihler çekilir?

Miraç Kandili, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilmektedir. Kandil Recep ayının 27. gününe denk gelmektedir. Bu kutsal gecede eller semaya yükselir ve müminler dualarını ederler. Miraç Kandili gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler büyük merak konusu. 'Miraç Kandili hangi tesbihler çekilir?' sorusuna haberimizde yanıt veriyoruz. İşte Miraç Kandili çekilecek tesbihler...

MİRAÇ KANDİLİ HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR? MİRAÇ KANDİLİ ÇEKİLECEK TESBİHLER

Müslümanlar Miraç Kandilinde tövbe etmeye ve dua okumaya oldukça önem vermektedirler. Bu önemli günde ve gecesinde tesbih çekerken okunacak zikirler şunlardır:

Lâ ilâe illallah

Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed

Estağfirullah

Sübhanallah

Elhamdülillâh

Allahu ekber

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

Allah

tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.

Miraç Kandilinde nafile namazı kıldıktan sonra 100 kez "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunmasının sevap olduğu söylenir.

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayında başlanan tesbihe Miraç Kandili'nde de devam edilebilir.

RECEP AYINDA ÇEKİLMESİ SEVAP OLAN TESBİHLER

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim