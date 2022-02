Ramazan'ın müjdeleyicisi olan Recep ayının artık sona erip ve Şaban ayının geldiğini gösteren; Müslümanlar için büyük önem taşıyan Miraç Kandili'nde ne olduğu merak ediliyor. Bu mübarek günü çocuklarına anlatmak isteyenler için haberimizde Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı? sorularının yanıtına yer verdik...

MİRAÇ KANDİLİ ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR? MİRAÇ KANDİLİ ÇOCUKLARA NASIL ANLATILMALI?

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah’ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam’ın rehberliğinde Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğuna “Burak” adlı binekle seyahat etti. Recep ayının 27. Gecesinde Peygamber Efendimiz (s.a.s), Cebrail ile birlikte Mekke’den Kudüs’e oradan da 7 kat semaya yükseldiği, döndüğünde ise ümmetine 5 vakit farz namazı müjdelediği mucize gecedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’e her katta farklı peygamberlerle görüşür, Peygamberimize her katta Cebrail (a.s) eşlik eder ve 7. Kat semadan sonra bu sınırı geçemeyeceğini bundan sonra yalnız devam edeceğini söyler. Bu olayı küçük çocuklarımıza hikaye anlatıyor gibi anlatabilirsiniz. Böylece ilgisini çekecek ve kavraması daha kolay olacaktır.

Peygamberimiz ise Refref vasıtasıyla Allah ile görüşür.

Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in 7 kat semada görüştüğü peygamberler:

Kat Sema’da Hz.Ademile

Kat Sema’da Hz. İsa ve Yahya ile

Kat Sema’da Hz. Yusuf ile

Kat Sema’da Hz. İdris ile

Kat Sema’da Hz. Harun ile

Kat Sema’da Hz. Musa ile

Kat Sema’da İbrahim ile görüşmektedir.

Miraç gecesinde “Amenerrasulü” diye başlayan Bakara Suresi’nin son iki ayeti indirildi.

MİRAÇ KANDİLİ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Arapça’da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamına gelir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’ in göğe yükselerek Allah’ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da on yedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram’dan Beytü’l-Makdis’e (Kudüs) götürülür. Kur’an’ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsra” adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)’in Beytü’l-Makdis’ten Allah’a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur’an’da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

2022 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

28 Şubat, pazartesi günü Miraç kandilini idrak edeceğiz.

MİRAÇ KANDİLİNDE NE OLDU?

Miracın hicret'ten bir yıl ya da 16 ay önce recep ayının 27. gecesinde gerçekleştiğine inanılır. Rivayete göre Hz Muhammed gece vakti Kâbe’den alınıp Burak adı verilen katır üstünde Mescid-i Aksa'ya götürülmüş, Burak'ı Beytül Makdis'in (Süleyman Mabedi) kalıntılarının güneybatı duvarına bağlamıştır. Hz Muhammed sırasıyla eski Aksa denen bugünkü el-Aksa Camiinin altındaki yerden Mescid-i Aksa alanına girmiş, oradan Kubbet-üs-sahra'nın bulunduğu alana geçmiş ve orada İsa, Musa, Zekeriya peygamberlerle buluşmuştur. Günümüzde Nebi Minberi'nin bulunduğu alanda bütün peygamberlere namaz kıldırmış, oradan da Miraç Minberi'nin bulunduğu alandan göğe yükselmiştir.





Hadislere göre Hz Muhammed bu yükselmede gök katlarını Cebrail ile birlikte aşarken sırayla Âdem, Yusuf, Yahya ve İsa, İdris, Harun, Musa ve İbrahim peygamberleri görmüş, yedinci kat gökten sonra Sidret'ül münteha’ya çıkmıştır. Cebrail’in Sidretü’l-Münteha’dan ileriye geçememesi üzerine yolculuğunu tek olarak sürdürmüş, zaman, mekân ve cihetin olmadığı ifade edilen katta Allah ile aracısız görüşmüştür.



Anlatılana göre Hz Muhammed Mekke'ye döndüğünde yaşadıklarının gerçek olup olmadığından kuşku duyanların soru yağmuruna tutulmuştur. Ama sorulara doğru cevap vermiştir.



İslam’ın ilk zamanlarında dinin oruç, zekât, şehitlik ve hac gibi belli kuralları, prensipleri tam olarak belirlenmemişti. Gece namazları rağbet görmekle birlikte, ibadet kuralları da açık ve seçik olarak belirlenmemişti. Rivayete göre İsra ve Miraç bu konudaki belirlenmeleri sağlamış olaylardır. Buna göre miraçta;



Hz Muhammed, Miraç sırasında namaz vakitlerinin beş vakit olarak düzenlenmesi gerektiğini öğrenmiş ve Miraçtan sonra bu buyruğu Müslümanlara bildirmiştir. Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Musa peygamberin bunun insanlara ağır geleceği şeklinde ikazları üzerine Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletme dileği üzerine beş vakte indirilmiştir.



Şirk koşmayan herkesin cennete gireceği müjdesi verilmiştir.

MİRAÇ GECESİ NELER YAPILMALI?

Miraç Gecesi: Receb ayinin 27.nci gecesidir. Yatsi namazindan sonra 12 rek’at namaz kilinir. 2 rek’atte bir selâm verilir. Her rek’atte 1 Fâtiha-i Serîfe, 10 Ihlâs-i Serîf okunur. Namazdan sonra; 100 defa"Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunur.

10 gün 100 defa "Sübhanallahü hayyül Kayyum"

10 gün 100 defa "Sübhanallahü ehadüs Samed"

10 gün 100 defa "Sübhanallahü gafurur Rahiym" zikirlerini yapmak müstehaptir.