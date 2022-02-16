Miraç Kandili gecesi süte okunacak dualar neler diyanet? Miraç Gecesi süte neden dua okunur?

Miraç Kandili vesilesiyle, dini görevlerini yerine getirecek ve o günü ibadet etmeye ayıracak olan Müslümanlar, Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) sünnetlerini de yerine getirmek istiyor. Bu sebeple, "Miraç Kandili gecesi süte okunacak dualar neler diyanet?" başlığı merak konusu oldu. Haberimizde detaylara yer verdik.

MİRAÇ GECESİ SÜTE NEDEN DUA OKUNUR?

Rivayetlere göre, Miraç Kandili gecesi peygamber efendimize Cebrail tarafından bir şarap bir de süt ikram edilir. Peygamber efendimizin o gece sütü seçer ve Cebrail, “Sen fıtratı tercih ettin" der. Bununla birlikte peygamber efendimizin sütü çok severek içtiği de söylenmektedir. Bundan dolayı bu gece de süt içilmesi ve içilen süte dualar okunması hayırlı sayılır.

Peygamber Efendimiz sütü severdi. Şöyle buyururdu: "Yüce Allah bir kişiye süt ikram ederse, o kimse sütü içeceği zaman; Allah'ım bize bu sütü bereketli kıl, bize daha çok süt ihsan et diye dua etsin. Çünkü yiyecek ve içeceklerin yerini tutan, açlığı ve susuzluğu gideren sütten başka bir gıda bilmiyorum. Sizlere inek sütünü ve sütünden meydana gelen yağını tavsiye ederim, etinden sakınınız, zira sütü devadır, ancak eti bazen dert olabilir." Peygamber Efendimiz, koyun sütü de içerlerdi; fakat koyun sütü ağır olduğu için onu su ile karıştırıp öyle içerdi. Günümüzde peygamber efendimizin bu tutumu bilim insanlarınca da doğru sayılmaktadır.

MİRAÇ KANDİLİ GECESİ SÜTE OKUNACAK DUALAR NELER DİYANET?

Miraç kandilinde süt içecekler için bir hadis-i şerifte, "Yüce Allah bir kişiye süt nasip ederse o kimse onu içeceği zaman, 'Allahım, bu sütü bereketli kıl ve bize daha çok süt ver!' diye dua etsin." tavsiyesi verilir.

" Sizden biriniz yemek yerse şöyle desin: Allah'ım, bize ondan daha hayırlısını yedir, bize ondan daha hayırlısını yedir, eğer kendisine süt içirilirse: Allah'ım bunda bize mübarek kıl, desin. ve bize ondan bir parça ekle, çünkü ondan bir tane yoktur."

Tirmizî, Daavât 35 (3401); Ebû Dâvût, Eşribe 21(3244); İbn Mâce, Et'ime 35 (3321).

Peygamberimiz kendisine süt ikram eden bir gence de şöyle dua etti:

"Allah'ım! Onu gençliği üzere yaşat." Bu duanın bereketiyle o kişi saçına ak düşmeden 80 sene yaşadı.