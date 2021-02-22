Miraç kandili hangi gün oruç tutulur 2021?

Miraç kandilinin yaklaşmasıyla birlikte kullanıcılar Miraç kandili hangi gün oruç tutulur? Miraç kandili ne zaman? gibi sorularının cevabını internetten araştırmaya başladılar. Haberin devamında bu soruların cevabına yer verdik.

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MİRAÇ KANDİLİ HANGİ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Diyanet İşleri Bakanlığından, ' Kandillerde oruç tutmak isteyen kişi, kandil gecesinin olduğu günde mi, bir gün sonrasında mı oruç tutmalıdır?' sorusuna yanıt geldi.

''Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela “Recebin ilk Cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine “Şaban’ın 15. gecesi” bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.''

''Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.''

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MİRAÇ KANDİLİ HANGİ GÜN?

Diyanet Dini Günler Takvimi içerisinde Receb ayının 26. günü idrak edilecek olan kandilin tarihi yer almıştı. Buna göre, Miraç Kandili 2021 yılında 10 Mart tarihine denk gelecek.

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