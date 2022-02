Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandili, Müslümanlar tarafından önem arz ediyor. Kadir Gecesi'nden sonra en faziletli gece olarak belirtilen ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Mescdi-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiği geceyi anlatan Miraç Kandili internet arama motorlarında çokça araştırılmaktadır. Bugün için hadisler, güzel sözler, şiirler, ilahiler ve mesajlar vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Bu kapsamda Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2022 haberimizde...

MİRAÇ KANDİLİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Recep ayının 27. gecesi olan Miraç kandili, Kadir gecesinden sonra en faziletli gece olarak kabul görülüyor. Bu gece Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Mescdi-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiği ve Allah'ın Hz. Muhammed aracılığıyla kullarına namazı hediye ettiği gecedir.

İsrâ kelimesi sözlükte gece yürüyüşü demektir. Miraç ise, yükseğe çıkma aracı, merdiven, asansör demektir. Sözlük anlamları bu olan İsra ve Miraç hadisesi, Peygamberimizin üstün makamlara yükselişi ve Allah’ın Yüce katına çıkarılışı olayıdır. Hz. Peygamberin gecenin bir bölümünde Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmesine "İsrâ", buradan da yüce makamlara yükselmesine, Allah’ın katına çıkarılmasına ise "Miraç" denir. Cenab-ı Hakk’a yakınlığın en üstün derecesi olan miraç, beşer anlayışı çizgisinin ötesinde olan akıllara durgunluk veren bir olaydır. Bu muazzam olayı fizik kanunları ile açıklamak mümkün değildir.

Recep ayının 27. gününün Miraç Kandili'ne denk geldiğini belirten Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, miracın Kur'an-ı Kerim'de adı anılan ve işaret edilen bir gece olduğunu vurguladı. Yılmaz, İsra suresinin ilk ayetlerinde miraç olayının geçtiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Peygamberimiz bir gecede Mekke'den Kudüs'e gidiyor. Bu olay bir an içerisinde gerçekleşiyor. Daha sonra Kudüs'ten Cebrail'in rehberliğinde sema katlarına uruc ediyor, Efendimiz Allah'ın huzuruna erişiyor. Olayın bu safhası miraçtır. İsra olayı Kur'an-ı Kerim'de, miraç olayı ise hadislerde yer almaktadır. İsra ve miraç mucizesinin Peygamber Efendimizin hayatında ve İslam’ın ilk döneminde çok önemli bir mesaj değeri var. İsra mucizesi Peygamberimizin 'Hüzün Senesi' diye bilinen amcası Ebu Talib'in ve Hatice validemizi vefat ettiği ve Mekkeli müşriklerin kendisine sosyal ve ekonomik ambargo uyguladığı bunalımlı bir senedir. Allah böyle bir dönemde efendimizin kalbini teselli etmek ve gönlündeki darlığı azaltmak için onu bir İsra ve miraç mucizesiyle taltif etmiştir. Böyle önemli bir olayda, miraçtan getirilen ve ümmete hediye edilen 5 vakit namaz ibadetidir. Önceleri Efendimiz gece namazları kılardı ama namazın bütün ümmete 5 vakit farz kılınması bu gecenin bereketidir. Bu gecede namazla miraç bütünleşmiştir. Miraç hadisesi bize birtakım hediye ve atiyelerin Allah'ın katından getirildiği ve bizim hayatımızda önemli değişikliklere vesile olan mühim bir gecedir.

MİRAÇ KANDİLİ İLE İLGİLİ AYETLER

İsrâ Sûresi: 1. Ayet

Hak Teâlâ buyurur:

“Kulunu (Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-’ı) bir gece, Mescid-i Harâm’dan kendisine bâzı âyetlerimizi göstermek için, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allâh, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir.” (el-İsrâ, 1)

Necm Sûresi: 1. Ayet

“İnmekte olan yıldıza[1] and olsun.” (en-Necm, 1)

Necm Sûresi: 2 - 7. Ayetler

“Sâhibiniz (Muhammed Mustafâ) sapmadı ve bâtıla inanmadı. O, arzûsuna göre de konuşmamaktadır. O’nun konuşması vahiyden başka bir şey değildir. Çünkü (bildirdiklerini) O’na güçlü, kuvvetli ve üstün yaratılışlı biri (olan Cebrâîl, Rabbinin emri üzere) öğretti. Sonra en yüksek ufukta (Sidretü’l-Müntehâ’da) iken asıl şekliyle istivâ etti (doğruldu).” (en-Necm, 2-7)

Necm Sûresi: 8. Ayet

“Sonra yaklaştı ve tedellî etti.” (en-Necm, 8)

Necm Sûresi: 9. Ayet

“(Muhammed Mustafâ ile Rabbinin) araları, iki yay arası kadar, ya da daha yakın oldu.” (en-Necm, 9)

Necm Sûresi: 10. Ayet

“Allâh o anda kuluna vahyini bildirdi.” (en-Necm, 10)

Necm Sûresi: 11- 12. Ayetler

“(Muhammed Mustafâ’nın) gözleriyle gördüğünü kalbi yalanlamadı. (Ey inkârcılar!) O’nun gördükleri hakkında şimdi kendisiyle tartışacak mısınız?” (en-Necm, 11-12)

Necm Sûresi: 13 - 14. Ayetler

“And olsun ki (Muhammed Mustafâ), onu (Cebrâîl’i) Sidretü’l-Müntehâ’da bir defâ daha gördü.” (en-Necm, 13-14)

Necm Sûresi: 15 - 16. Ayetler

“Orada Me’vâ cenneti vardır. O Sidre’yi kaplayan kaplamıştı.” (en-Necm, 15-16)

Necm Sûresi: 17 - 18. Ayetler

“(Muhammed Mustafâ’nın) gözü, oradan ne kaydı, ne de sınırı aştı. And olsun O, Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını (da) gördü.” (en-Necm, 17-18)

MİRAÇ KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER 2022

Şerh-i Sadr (Kalbinin Temizlenmesi)

Resûlullâh Miraca çıkmadan sadrının temizlenmesini şöyle anlatır:

“Ben Kâbe’nin Hatîm kısmında yatıyordum. Uyku ile uyanıklık arasında bana biri geldi, şuradan şuraya kadar (göğsümü) yardı. (Bu sözünü söylerken boğaz çukurundan kıl biten yere kadar olan kısmı gösteriyordu.) Kalbimi çıkardı. Sonra bana, içerisi îman ve hikmetle dolu, altından bir kab getirildi. Kalbim (çıkarılıp su ve Zemzem ile) yıkandı. Sonra içerisi îman ve hikmetle doldurulup tekrar yerine kondu…” (Buhârî, Bed’ü’l-Halk 6, Enbiyâ 22, 43; Müslim, Îman 264)

Efendimizin Sütü Tercihi

Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivâyet edildiğine göre, İsrâ gecesi Resûl-i Ekrem’a, birinde şarap diğerinde süt bulunan iki kâse getirildi. Hz. Peygamber şöyle bir baktıktan sonra süt kâsesini tercîh etti. Bunun üzerine Cebrâîl (a.s.):

“−Seni, insanın yaratılış gâyesine uygun olana yönlendiren Allâh’a hamd olsun. Şâyet içki dolu bardağı alsaydın, ümmetin sapıklığa düşerdi.” dedi. (Müslim, Îman, 272; Eşribe, 92)[2]

Miraç’a Çıkış Hâdisesi

“−Ben Kâbe’nin Hatîm kısmında uyku ile uyanıklık arasında idim… Yanıma merkepten büyük, katırdan küçük beyaz bir hayvan getirildi. Bu Burak’tı. Ön ayağını gözünün gördüğü en son noktaya koyarak yol alıyordu. Ben onun üzerine bindirilmiştim. Böylece Cibrîl -aleyhisselâm- beni götürdü. Dünyâ semâsına kadar geldik. Kapının açılmasını istedi.

«−Gelen kim? denildi.

«−Cibrîl! dedi.

«−Berâberindeki kim? denildi.

«−Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm» dedi.

«−Ona Mîrâc dâveti gönderildi mi? denildi.

«−Evet! dedi.

«−Hoş gelmişler! Bu geliş ne iyi geliştir! denildi ve kapı açıldı.

Kapıdan geçince, orada Hazret-i Âdem -aleyhisselâm-’ı gördüm.

«−Bu babanız Âdem’dir! O’na selâm ver! denildi.

Ben de selâm verdim. Selâmıma mukâbele etti. Sonra bana:

«−Sâlih evlât hoş geldin, sâlih peygamber hoş geldin!” dedi.

Sonra Hazret-i Cebrâîl beni yükseltti ve ikinci semâya geldik. Burada Hazret-i Yahyâ ve Hazret-i Îsâ -aleyhimesselâm- ile karşılaştım. Onlar teyzeoğullarıydı.

Sonra Cebrâîl beni üçüncü semâya çıkardı ve orada Hazret-i Yûsuf -aleyhisselâm- ile karşılaştık. Dördüncü kat semâda Hazret-i İdrîs -aleyhisselâm- ile, beşinci kat semâda Hârûn -aleyhisselâm- ile, altıncı kat semâda ise Hazret-i Mûsâ -aleyhisselâm- ile karşılaştık.

«−Sâlih kardeş hoş geldin, sâlih peygamber hoş geldin!» dedi. Ben onu geçince, ağladı. O’na:

«–Niye ağlıyorsun?» denildi.

«−Çünkü, benden sonra bir delikanlı peygamber oldu, O’nun ümmetinden Cennete girecek olanlar, benim ümmetimden Cennete girecek olanlardan daha çok!» dedi.[3]

Sonra Cebrâîl beni yedinci semâya çıkardı ve İbrâhîm -aleyhisselâm- ile karşılaştık.

Cebrâîl -aleyhisselâm-:

«−Bu, baban İbrâhîm’dir; ona selâm ver!» dedi.

Ben selâm verdim; O da selâmıma mukâbele etti. Sonra:

«−Sâlih oğlum hoş geldin, sâlih peygamber hoş geldin!» dedi.

Daha sonra bana:

«−Yâ Muhammed! Ümmetine benden selâm söyle ve onlara Cennetin toprağının çok güzel, suyunun çok tatlı, arâzisinin son derece geniş ve dümdüz olduğunu bildir. Söyle de Cennete çok ağaç diksinler. Cennetin ağaçları “Sübhânallâhi ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllâhu vallâhu ekber!” demekten ibârettir.» dedi.

Sonra Sidretü’l-Müntehâ’ya çıkarıldım. Bunun meyveleri (Yemen’in) Hecer testileri gibi iri idi, yaprakları da fil kulakları gibiydi.

Cebrâîl -aleyhisselâm- bana:

«−İşte bu, Sidretü’l-Müntehâ’dır!» dedi.”

Burada dört nehir vardı: İkisi bâtınî nehir, ikisi zâhirî nehir.

«–Bunlar nedir, ey Cibrîl?» diye sordum. Cebrâîl -aleyhisselâm-:

«–Şu iki bâtınî nehir, Cennetin iki nehridir. Zâhirî olanların biri Nil, diğeri de Fırat’tır!»[4] dedi…” (Buhârî, Bed’ü’l-Halk, 6; Enbiyâ, 22, 43; Menâkıbu’l-Ensâr, 42; Müslim, Îman, 264; Tirmizî, Tefsîr 94, Deavât 58; Nesâî, Salât, 1; Ahmed, V, 418)

Sidretü’l-Müntehâ’da Cebrâîl -aleyhisselâm-:

“–Ey Allâh’ın Resûlü! Buradan öteye yalnız gideceksin!” dedi. Resûlullâh:

“–Niçin ey Cibrîl?” diye sordu.

O da cevâben:

“–Cenâb-ı Hak bana buraya kadar çıkma izni vermiştir. Eğer buradan ileriye bir adım atarsam, yanar kül olurum!..” dedi. (Râzî, XXVIII, 251)

Sidre-i Müntehâ

Efendimiz’e soruldu:

“–Yâ Resûlallâh! Sidre’yi kaplayan ne gördün?”

Buyurdular ki:

“–Altundan pervânelerin onu bürüdüğünü ve her yaprağında bir meleğin oturup Allâh’ı tesbîh ettiğini gördüm.” (Taberî, XXVII, 75; Müslim, Îman, 279)

Peygamberimizin Allah Teâla’yı görmesi

İbn-i Abbâs -radıyallâhu anh-’tan gelen rivâyete göre Resûl-i Ekrem:

“Ben, yüce Rabbimi gördüm!” buyurmuştur. (Ahmed, I, 285; Heysemî, I, 78)

Bir başka rivâyette Peygamber Efendimiz “Rabbini gördün mü?” sorusuna cevâben:

“Bir nûr gördüm!” buyurmuşlardır. (Müslim, Îman, 292)

Yetim Malı Yiyenler

Allâh Resûlü, Miraç’ta bir topluluğa uğradılar ve gör­düler ki, onların dudakları deve dudağı gibidir. Birtakım vazîfeli memurlar da onların du­daklarını kesip ağızlarına taş koyuyor.

“–Ey Cibrîl! Bunlar kimlerdir?” diye sordu.

Cebrâîl -aleyhisselâm-:

“–Bunlar, yetimlerin mallarını haksızlıkla yiyenlerdir!” dedi. (Taberî, XV, 18-19)

Gıybet Edenler

Resûlullâh, başka bir topluluğa rastladı. Onlar da bakırdan tırnaklarla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı:

“–Ey Cebrâîl! Bunlar kimlerdir?” diye sordu.

Cebrâîl -aleyhisselâm-:

“–Bunlar, (gıybet etmek sûretiyle) insanların etlerini yiyenler ve onların şeref ve nâmuslarıyla oynayanlardır.” cevâbını verdi. (Ebû Dâvûd, Edeb, 35/4878)

Zinâ Edenler

Peygamber Efendimiz orada; zinâ­kârları, leş yiyen bedbahtlar olarak; fâiz yiyenleri, karınları iyice şişmiş ve şeytan çarpmış rezil bir vaziyette; zinâ edip çocuklarını öldüren kadınları da, bir kısmını göğüslerinden, bir kısmını baş aşağı asılı hüsrâna dûçâr olmuş bir hâlde gördü. (Bkz. Taberî, XV, 18-19)

Borç Sadakadan Üstündür

Resûlullâh yine Miraç’ta yaşadığı müşâhedelerle alâkalı bir hadîs-i şerîflerinde de şöyle buyurmuşlardır:

“Miraç gecesinde Cennetin kapısı üzerinde şu ibârenin yazılı olduğunu gördüm:

«Sadaka on misliyle, borç vermek ise on sekiz misliyle mükâfâtlandırılacaktır.»

Ben:

«−Ey Cibrîl! Borç verilen şey niçin sadakadan daha üstün oluyor?» diye sordum.

«−Çünkü, sâil (çoğu kere) yanında para olduğu hâlde sadaka ister. Borç isteyen ise, ihtiyâcı sebebiyle talepte bulunur.» cevâbını verdi.” (İbn-i Mâce, Sadakât, 19)

Cennete Girenlerin Ekserîsi

Peygamberimiz diğer bir hadîs-i şerîflerinde de şöyle buyurmuşlardır:

“(Mîrâc esnâsında) Cennetin kapısında durup içeri baktım. Oraya girenler ekseriyâ fakirler idi. Zenginler de (hesap vermek için) mahpus idiler. Bunlardan cehennemlik olanların ise ateşe atılmaları emredilmişti. Cehennemin kapısında da durdum. Oraya girenlerin ekserisi kadınlardı.” (Buhârî, Rikâk, 51; Müslim, Zühd, 93)

Abdurrahmân bin Avf’ın (r.a.) Cennetle Müjdelenmesi

Hadîs-i şerîfte buyrulur:

“O gece (Mîrâc Gecesi’nde) Abdurrahmân bin Avf’ı gördüm. Cennete, oturduğu yerde emekleyerek giriyordu. Ona dedim ki:

«–Niçin bu kadar ağır geliyorsun?»

Dedi ki:

«–Yâ Resûlallâh! Malımın hesâbı dolayısıyla, çocukları bile ihtiyarlatacak kadar ağır sı­kıntılar geçirdim. Öyle ki, bir daha sizi göremeyeceğimi zannettim…»” (Muhammed Pârsâ, Faslu’l-Hıtâb, s. 403)

Kaderi Yazan Kalem

Hadîs-i şerîflerinde buyurur:

“(O gece) göğe yükseltildim. Öyle bir makâma çıktım ki, orada kalemlerin gıcırtıla­rını duyuyordum.” (Buhârî, Salât, 1)

Hz. Ebu Bekir Efendimiz’in Tasdîki

Varlık Nûru, Kâinâtın Sürûru Efendimiz, İsrâ ve Mîrâc hâdisesini Kureyş müşriklerine haber vereceği zaman:

“–Ey Cebrâîl, kavmim beni tasdîk etmez!” dedi.

Cebrâîl -aleyhisselâm-:

“–Ebûbekir Sen’i tasdîk eder. O sıddîktır.” dedi. (İbn-i Sa’d, I, 215)

Dipnotlar:

[1] Cenâb-ı Hakk’ın kasem ettiği yıldız kelimesi ile alâkalı olarak müfessirler birtakım îzahlarda bulunmuşlardır. Bunların en mühimi olarak da “yıldız”ın Hazret-i Peygamber, ya da Kur’ân-ı Kerîm’den kısım kısım inen âyetler olduğunu zikretmişlerdir. Bu durumda yıldıza kasemin mânâsı şöyle ifâde edilmiştir:

1- Mîrâc’a çıkmış ve inmiş olan Muhammed Mustafâ üzerine yemin olsun!

2- Kur’ân’ın nüzûlü esnâsında her gelen vahyin inzâl zamânına yemin olsun!

[2] Ayrıca bkz. Buhârî, Tefsîr 17/3, Eşribe 1, 12; Nesâî, Eşribe 41.

İsrâ ve Mîrâc hâdisesi ile, İslâm’ın bir fıtrat dîni olduğu te’kîd edilmiş; içi bozuk ve kalbi hasta kimselere semâvât kapılarının açılmayacağı beyân olunmuştur.

[3] Hazret-i Mûsâ -aleyhisselâm-’ın ağlaması hasetten kaynaklanan bir durum değildir. Elde edemediği bir kemâl hâline hüzünlenmesi sebebiyledir.

[4] Bir görüşe göre Nil ve Fırat nehirlerinin Resûlullâh tarafından Cennette müşâhede edilmesinin mânâsı şudur:

İslâm’ın nûru yeryüzüne yayılacak; İslâm, Nil ve Fırat havzasındaki bereketli topraklara hâkim olacak, o bölgeler İranlıların ateşperestliğinden ve Bizans’ın teslis inancından kurtulacaktır. Bu vâdinin ahâlîsi nesiller boyu tevhîdin sancaktarlığını yaparak İslâm’a hizmet edecektir.

MİRAÇ KANDİLİ İLE İLGİLİ SÖZLER 2022

Bin aydan daha hayırlı bu mübarek gecenin büyüsüne kapılmanız dileğiyle Miraç kandiliniz mübarek olsun.

Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler,mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler İyi Kandiller.

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Miraç Kandilinizi kutlarım ALLAH’a emanet olun. Güzel kandiller.

Allah"ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun.

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç kandilin mübarek olsun...

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç kandilin mübarek olsun.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Miraç kandiliniz hayırlı olsun!

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

Bu gece peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa S.A.V 'in dünyaya şereflendirdiği gecedir. O peygamber ki insanların sapıklıkta sınır tanımadığı, cehalette en üst seviyelere ulaştığı, küfür ve şirkin kölesi olduğu bir zamanda dünyaya şeref vermiş ve dünyaya ilahi bir nur, rahmani bir şifa olmuştur.. Dualarımız bu gece eksik olmasın, kalplerimiz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Miraç kandiliniz hayırlı olsun!

MİRAÇ KANDİLİ ŞİİRLERİ 2022

Kanatlandır kalbini uç Rabb’ine doğru

Kardeşim Miracın mübarek olsun

Mazlum Müslümanları düşün girsin kalbine ağrı

Kardeşim Miracın mübarek olsun

Kıl namazını, semaya doğru uruc eyle

Kır nefsin bendini esaretten huruç eyle

Yükselmeyi seç sürünmeyi kendine suç eyle

Kardeşim Miracın mübarek olsun

Bu gün indi dünyaya Kur’an

Bu gün yükseldi semaya o Nur-Efşan

Ka’b-ı kavseyni hatırla tahiyyatı an

Kardeşim Miracın mübarek olsun

Bazıları şatahatta kalsın, bırak

Sen Resul yolunu gözle bak ap ak

Salâvatlarla yaylanıp zikirlerle zıplayarak

Kardeşim Miracın mübarek olsun

Yükseliyor arşa doğru bir merdiven

Basamakları tırmanmaya bak sen

Ben aciz, ben zavallı, yerde emeklerken

Kardeşim Miracın mübarek olsun.

Allah’ım ben zavallı kulunun elinden tut

Ver ruhuna fer, ver kalbine kut

Nefsim yolunda sis Rabbim nefsim yolunda bulut

Kardeşim Miracın mübarek olsun

Kalbimin ıstırabını diyemiyor kalem

Onmuyor Rabbim onmuyor sinemde yarem

Ağlarken ruhum bir yandan hem

Kardeşim Miracın mübarek olsun

İsmail Onay

Recep Ayının Yirmi Yedinci gecesi

Cebrail Geldi, Allah’ın Sevgili Kuluna

Zemzem Nakşetti, Kalbine, Ruhuna

Çıkacaklar, Yüce Allah Huzuruna

Burak Adlı Bineğe, Heyecanla Bindiler

Beytü'l- Makdis'e, Çok Huzurlu İndiler

İmam Oldu Peygamber, Nurlu Nebilere

Namazı Kıldırarak, Devam Etti Göklere

Cebrail İle Birlikte, Yol Oldu Gökler

Her Katında Nebiler, O’nu Bekler

Sidretü'l-Münteha'da, Bindi Refref’e

Yoluna Devam Etti, Kavuştu Şerefe

O’nu Çok Sevindirdi, Cennetin Nimetleri

Şirk Koşanlara, Cehennem Zahmetleri

Namaz Farz Kılındı, Verildi Ayetleri

Sonumuzu Belirler, İnsanın Niyetleri

Yaratanın Lütfuna, Kavuşan Tek Cansın

Şefaatine Şükür, Miraçla Seni Ansın

Ümmetin Sayende, Cennette Kalsın

Yüzün Suyu Hürmetine, Huzur Bulsun

Muhammed Karabağ

Şairler aciz kaldı, dile getiremedi

Edipler bitab kaldı deyip bitiremedi

Alimler hayran kaldı, sırrına eremedi

Miracı Nebevinin, müjdesi hürmetine

Ya Rab ihsanda bulun Muhammed ümmetine!

Bu gece öyle gece, bizlere nasip ettin

Yüce peygamberinle bize müjdeler verdin

Tövbe edicileri affedeceğim dedin

Tövbe ettik, el açtık Yüce azametine

Ya Rab mağfiret eyle Muhammed ümmetine!

Bu gece başka gece, güller seni zikreder

Gönüllerde sen varsın, diller seni zikreder

Rahmetine uzanan eller seni zikreder

Allah’ım sen bizleri gark eyle rahmetine

Ya Rab in’amda bulun, Muhammed ümmetine!

Tevfikin ile bizi doğru yola ilettin

Habibin Muhammede bizi ümmet eyledin

Miraçta ümmetini bağışladım söyledin

Allah’ım nail eyle bizi şefaatine

Ya Rab ikramda bulun Muhammed ümmetine!

Hüsrana düşenlerden etme bizi Allah’ım!

Kulluğundan kovarak atma bizi Allah’ım!

Yolunu sapmışlara katma bizi Allah’ım!

İltica ettik Rabb’im engin merhametine

Ya Rab merhamet eyle Muhammed ümmetine!

Ya Rab ikram etmezsen bize kim yardım eder!

Gamdan kurtulamayız, kablar kasavet, keder

Biz sana kul olalım, bu şeref bize yeter

Ya Rab bağışla bizi, dahil et cennetine!

Miracı mübarek kıl, Muhammed ümmetine!

Mikdat Bal

Necip Fazıl Kısakürek/Miraç

“Görmedi, görmeyecek o söz mucizesini.

Batan bir güneş rengi hâlelenmiş sesini,

Allah Resûlü yüz bin sahabiye hitapta…

Çizgi çizgi toplamlar… İslâm büyük hesapta…

O, bir kum tanesine kubbe doğurtan nefes.

O, bir ses, bir ses, ölüm perdesini delen ses…”

Şair Nabi-Naat-ı Şerif

“Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-i âdem zâil,

Â’mâdan açdı mevcûdât dü çeşmin; tûtiyâdır bu.

(Bu mübârek yerin mukaddes toprağının parlaklığından yokluk karanlıkları sona erdi.

Yaratılmışlar, iki gözünü körlükten açtı.)

Felekde mâh-ı nev Bâb’üs-Selâmın sîne-çâkidir,

Bunun kandîli cevzâ Matla-ı nûr-i ziyâdır bu.

(Gökyüzündeki yeni ay, O’nun kapısının yüreği yaralı âşığıdır.

Gökyüzündeki oğlak yıldızı bile O’ nun nûrundan doğmaktadır.)”

"Selimi" mahlasıyla yazı yazan Yavuz Sultan Selim-Naat

“Kimse sensiz bulamaz Hakk’a vusûl.

Feyz-i lûtfunla olur merd-i kabûl.

Rahmeten li’l-âlemînsin yâ Resûl.

Elmeded ey ma’den-i nûr-i Hudâ.”

Fuzili-Naat

“Ey vücûdun eseri hilkat-i eşyâ sebebi.

Nebî ol vakt ki, bi’l-fi‘l gerekmezdi nebî.

(Ey varlığı, bütün eşyanın yaratılmasına sebep (olan)

Sen, peygambere ihtiyaç duyulmadığı zamanda da peygamberdin.)

Seyyid-i Ebtahî vü Mekkî vü ümmî vü zekî.

Hâşimî vü Mednî vü Kureşî vü Arabî.

(Ey yüce efendi, ümmî, Mekkeli ve temiz nesepli (olan)

Hâşimoğulları kabîlesinin Kureyş kolundan, Medîneli ve Arap milletinden (olan)!)”

Yunus Emre- Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed

"Canım kurban olsun senin yoluna,

Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

Şefâat eyle bu kemter kuluna,

Adı güzel, kendi güzel Muhammed…"

MİRAÇ KANDİLİYLE İLGİLİ İLAHİLER 2022

Miraç Kandili'yle ilgili ilahileri aşağıdan dinleyebilirsiniz.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI KISA, UZUN, ANLAMLI 2022

Af ve namazın müjdeleyicisi Miraç Kandilimiz mübarek olsun. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah. Hayırlı Kandil'ler...

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. peygamberimizin miraca çıkmasıyla bize verilen müjdeye nail olan ümmetin miraç kandili mübarek olsun.

Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin... Âmin! Hayırlı kandiller.

Allah mübarek gecenin en güzel saatleri yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul etsin. Miraç Kandilimiz kutlu olsun.

Allah’ım bir Miraç Kandiline bizleri ulaştırdığın için zerrelerimizce sana şükürler olsun. Miraç bizlere bir kere daha hayırlar getirsin inşallah…

Allah’ım Hz. Muhammedin yüzü suyu hürmetine bizleri affeyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Allah’ım! Bizleri Regaip’le sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek seni hak eden kullarından eyle. Âmin! Hayırlı Nurlu Kandiller.

Allah’ım, bu gecenin hürmetine sana elleri açıp sana dua eden kullarının dualarını geri çevirme. Âmin! Hayırlı kandiller.

Allah'ım, hayalime bile günah girmesin. Bana temiz bir zihin ve temiz bir gönül ver. Âmin! Miraç Kandil'iniz mübarek olsun.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Kandiliniz kutlu olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz Aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca gün var, ama bugün başka, Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Bir Kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Bize Miraçla bir sürü güzel hediyeden biri olan namazı getiren Nebi'ye selam olsun... Tüm İslam âleminin Miraç kandili mübarek olsun.

Bizlere sınava tutulduğumuz bu dünyanın geçiciliğini hatırlatan; kardeşçe, dürüst, mütevazı bir yaşamın kapılarını aralayan bu mübarek gecenizi kutlarım. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun. Kandiliniz mübarek olsun!

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Miraç kandiliniz hayırlı olsun!

Bu gece Miraç gecesi, dua edelim. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af olsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Bu gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun kandiliniz mübarek olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Bu güzel gecede yapılan tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle Miraç Kandil'iniz Mübarek olsun.

Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını yüce Mevla’ya sunacağı ve onun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla’ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün miraç kandili, Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Bugün güllerin efendisinin âlemlerin yaratıcısıyla buluştuğu gündür. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Dua üç harf kadar küçük, İçine her şeyi sığdırabilecek kadar büyük. Selam ve Dua ile Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Duan makbul, sıhhatin daim, kusurun af, imanın kâmil, makamın cennet, komşun Hz. Muhammed (s.a.v) olsun. Miraç Kandilin mübarek olsun…

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

En güzel sevmek, sevdiğine dua etmektir. Sizin ve sevdiklerinizin Miraç kandili mübarek olsun.

En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukların avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı nice mutlu kandillere…

Ey gönüllerin içini bilen güzel Allah’ım gönüllerimize ferahlık ver. Miraç kandilinde bizlere af olmayı nasip eyle. Miraç kandiliniz hayırlı olsun.

Ey Müslümanlar uyanın kendinize gelin kandilinizi kutlayın. Bugün Miraç Kandili…

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Gecelerin gecesi Miraç Gecesinde tüm günahlarınızın af olmasını dilerim.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, âminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miraç’tan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kâinatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Gül dalında güzel, dikense gülle güzel, toprak yeşille gök ise mavi ile güzel, gözler manayla eller duayla güzel, Miraç geceniz mübarek olsun.

Gül sevginin tacıdır o yüzden her bahar gülle taçlanır, o gül ki Muhammed (sav)’ı anlatır. Muhammed (sav)’ı anlayana gül koklatılır, gül kokulu kandiliniz mübarek olsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Hayırlı kandiller.

Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu hep seninle olsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Güzel olan ne varsa, kalbimizden, başımızdan eksik eyleme Allah’ım. Tüm İslam âleminin Miraç kandili mübarek olsun.

Güzellikler ile donatılmış miraç Kandil'i gecesinin yüzü suyu hürmetine dualarınız kabul, geceniz mübarek olsun.

Her müminin, riayet etmesi ve vefalı olması gerekli olan hususlar şunlardır: Din saygısı, edebe saygısı ve sofra saygısı. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmenizi dileriz. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

İslam’ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için kandiller vardır kutlamak ve af dilemek için. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Kandiller birlik beraberlik günleridir. Bugün de Miraç Kandili. Birlik beraberliğiniz daim olsun.

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere…

Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın âminler, mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. İyi Kandiller.

Kul bittim dediği anda Rabbi yettim der. Dermanı kulda aramamak, ellerimizi hep ona açmak ve dualarda unutulmamak dileğiyle Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

Miraç Kandili gecesinin tüm İslam Âlemine hayırlar getirmesini diler, Miraç Kandilinizi kutlarım.

Miraç kandili İslam âleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle dualarınız makbul kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun. Rabbim dualarımızı kabul etsin, kıldığımız namazları hakkıyla kılmayı nasip etsin.

Miraç kandilimiz mübarek, dualarımız kabul olsun. İnsanlığa, İslam âlemine hayırlara ve huzura vesile olsun.

Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Miraç kandilinin, hayatımıza yeni ufukların açılmasına ve vesile olması dileğiyle… Hayırlı kandiller!

Miraç kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun!

Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Miraç Kandiliniz mübarek olsun; dualar müşterektir, duanızla gücümüze güç katmak ne güzel. Allah kabul ve hayra vesile kılsın.

Miraç Kandilinizin hayrın ve bereketin hâkim olduğu bir ömre vesile olması temennisi ile... Kandil'iniz mübarek olsun.

Mübarek Miraç Kandil'imizi Tebrik Eder, Tüm İslam Âlemine Huzur ve Selamet Getirmesini Rabbimden Niyaz Ederim.

Mübarek Miraç Kandil'inizi en içten dileklerimle tebrik eder, dualarınızın kabul olmasını Cenabi Allah'tan niyaz ederim.

Mübarek miraç kandilinizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Namaz müminin miracıdır. Bu gecede bol bol dua ve her dua da yer almak dileklerimle.

Peygamber Efendimizin bu kutlu yolculuğu; sevgi, saygı, hoşgörü, sağduyu, iyi niyet, kalplere güzellik serpilen bir gün olması dileğiyle Miraç kandilimiz hayırlı olsun.

Peygamberimizin Miracının hepimizin huzur ve barışına vesile olması dileğiyle kandilimiz mübarek olsun.

Rabbim Sen affedicisin affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri mübarek Miraç kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. Âmin! Hayırlı Kandiller.

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Rüzgârın kemanını çaldığı ve yağmur damlalarının pencerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp, keşke dediğin tüm güzelliklerin sizin olsun. Hayırlı kandiller…

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle kandilin mübarek olsun.

Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah’a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun kandili mübarek olsun.

Sevgi hak edenin, umut sabredenin, zafer inananın, mutluluk bekleyenin, bunların tümü senin ve sevdiklerinin olsun.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Şiddetin, kibrin, öfkenin yok olduğu bir Kandil diliyorum. Hepimizin Miraç Kandili mübarek olsun.

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün Melekler sizinle, Dualarınız Kabul Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun.

Tüm İslam âleminin Miraç Kandili kutlu olsun. Böyle mübarek bir günde tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle… Herkese hayırlı günler.

Tüm İslam Âleminin Miraç Kandili Mübarek olsun... Rabbim bu gece yaptığımız duaları kabul etsin inşallah...

Tüm İslam Âleminin; Miraç Kandilini kutluyor, Yüce Rabbimden bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.

Tüm Müslüman eleminin mübarek “Miraç Kandillini” kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah "Barış, Huzur, Sağlık" nasip etsin.

Tüm Müslümanların Miraç Kandili kutlu ve mübarek olsun.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Kandiliniz mübarek olsun.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini basımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle Nice kandiller.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Yeryüzüne huzur ve barış getirmesi temennisiyle, tüm İslam âleminin miraç Kandili mübarek olsun.

Yüceler yücesi Allah’ım bizleri şu güzel Miraç Gecesi hürmetine affeyle. Tüm Müslümanları güçlendir, bizlere birlik ve beraberlik nasip eyle. Miraç Kandiliniz hayırlar getirsin.

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek miraç kandilinizi kutlarım Allah’a emanet olun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

