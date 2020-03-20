Miraç Kandili mesajları kısa ve öz 2022 | Miraç Kandili sözleri resimli
Üç aylardan Recep ayının 27. gecesi Miraç kandili olarak kutlanmaktadır. Miraç Kandili Hz. Muhammed'in miraca yükselmesinin sembolüdür. 2022 yılı Miraç Kandili 27 Şubat Pazar gecesi idrak edilecek. Müslümanlar için önemli böyle bir günde kısa ve öz Miraç Kandili mesajları haberimizin içeriğinde yer almaktadır. İşte resimli Miraç Kandili sözleri 2022...
Müslüman dünyası için Miraç Kandili artık neredeyse geldi diyebiliriz. 27 Şubat 2022 Pazar günü Miraç Kandili olarak idrak edilecek. Bu değerli günü Müslümanlar; sevdiklerine ve din kardeşlerine kısa ve öz resimli mesajlar göndererek daha güzel hale getiriyorlar. İşte 2022 kısa ve öz Miraç Kandili mesajları, resimli Miraç Kandili sözleri
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
2022 yılında Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.
MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI KISA VE ÖZ 2022
- Ey Allahım! Kuranı Kerimi; akıllarımız, kalblerimiz ve ruhlarımız için nur, nefislerimiz için de mürşid eyle. (Amin) Hayırlı Kandiller.
- Güllerin en güzel kokanı, çiçeklerin en güzel açanı, hayatın en güzel anları, Allah'ın cennet mekanı sizlerin olsun, hayırlı kandiller.
- Allah'ım, bozgunculuktan, nifaktan ve kötü ahlâktan sana sığınırım. (Hadis) Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun!
- Ya Rabbim Sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri bu mübarek Miraç kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. (Amin) Hayırlı Kandiller.
- Ey Bizleri varlığa erdiren, var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran, Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Hayırlı Kandiller.
- Peygamber Efendimiz buyurdular ki : "Hatırlayan güzelse, hatırlanan da güzeldir. Gül bahçesine giren ya gül olur, ya da gül kokar" manevi bollukların yaşandığı bir gece olması dileğiyle, kandiliniz mübarek olsun.
- Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.
- Allahım! Seçtiğin Peygamberinin hürmetine, bizi, anne ve babamızı Cehennem ateşinden koru. Bizi iyilerle beraber Cennete koy, Duâmızı kabul buyur. Âmin! Hayırlı Kandiller.
- Ey gecenin sahibi.. Nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört. (Amin) Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun.
- Gül dalında, dikense gülde güzeldir. Toprak yeşille, gökyüzü mavi ile güzeldir. Gözler manayla eller duayla, hayat imanla güzeldir. Umut dolu nice kandillere... Miraç Kandiliniz hayırlı olsun.
MİRAÇ KANDİLİ SÖZLERİ RESİMLİ
- Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.
- Ey Allahım bana verdiğin şeyin sonunda senin rızan ve cennetin olsun. (amin) Miraç kandiliniz mübarek olsun.
- Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca gün var, ama bugün başka, Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
- Kandiller büyüklerimizi aramak, seslerini duymak, hal hatır sormak, kendimizi sorgulamak, iç huzurunu bulmak için vesiledir. Miraç Kandilimiz mübarek olsun değerli dostlarım.
- Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun…
- Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
- İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle… Kandilinizi en içten dileklerimle kutlarım.
MİRAÇ NE DEMEK?
Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir.
MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?
Recep ayının 27. gecesi olan Miraç kandili, Kadir gecesinden sonra en faziletli gece olarak kabul görülüyor.
Bu gece Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Mescdi-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiği ve Allah'ın Hz. Muhammed aracılığıyla kullarına namazı hediye ettiği gecedir.
MİRAÇ KANDİLİNDE NE OLDU?
Recep ayının 27. gününün Miraç Kandili'ne denk geldiğini belirten Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, miracın Kur'an-ı Kerim'de adı anılan ve işaret edilen bir gece olduğunu vurguladı.
Yılmaz, İsra suresinin ilk ayetlerinde miraç olayının geçtiğini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Peygamberimiz bir gecede Mekke'den Kudüs'e gidiyor. Bu olay bir an içerisinde gerçekleşiyor. Daha sonra Kudüs'ten Cebrail'in rehberliğinde sema katlarına uruc ediyor, Efendimiz Allah'ın huzuruna erişiyor. Olayın bu safhası miraçtır. İsra olayı Kur'an-ı Kerim'de, miraç olayı ise hadislerde yer almaktadır. İsra ve miraç mucizesinin Peygamber Efendimizin hayatında ve İslam’ın ilk döneminde çok önemli bir mesaj değeri var. İsra mucizesi Peygamberimizin 'Hüzün Senesi' diye bilinen amcası Ebu Talib'in ve Hatice validemizi vefat ettiği ve Mekkeli müşriklerin kendisine sosyal ve ekonomik ambargo uyguladığı bunalımlı bir senedir. Allah böyle bir dönemde efendimizin kalbini teselli etmek ve gönlündeki darlığı azaltmak için onu bir İsra ve miraç mucizesiyle taltif etmiştir. Böyle önemli bir olayda, miraçtan getirilen ve ümmete hediye edilen 5 vakit namaz ibadetidir. Önceleri Efendimiz gece namazları kılardı ama namazın bütün ümmete 5 vakit farz kılınması bu gecenin bereketidir. Bu gecede namazla miraç bütünleşmiştir. Miraç hadisesi bize birtakım hediye ve atiyelerin Allah'ın katından getirildiği ve bizim hayatımızda önemli değişikliklere vesile olan mühim bir gecedir."
Miraç Kandili'nin ramazanın müjdeleyicisi olan recep ayının artık sona erip ve şaban ayının geldiğini gösteren bir dönem olduğunu anlatan Yılmaz, "Miracın bizi safha safha, adım adım ramazana hazırlayan, ramazana hazırlıksız 'küt' gibi düşmeyelim diye önemli bir uyarıcı mesaj değeri bulunmaktadır." dedi.