Tüm İslam alemi için heyecanla beklenen üç ayların gelişiyle birlikte kandil günleri için de geri sayımlar başladı. Üç aylardan ilki olan mübarek Recep ayında, ilk dini gün olan Regaip kandilini geride bırakmamızın ardından Miraç kandilinin tarihi de Müslümanlar için merak konusu haline geldi. İnternette, son günlerde sıklıkla araştırılan Miraç kandili ne zaman, hangi gün 2021? | Kandil tarihleri 2021 konularına biz de haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? MİRAÇ KANDİLİ HANGİ GÜN 2021?

Recep ayının ilk kandili olan ve üç ayların habercisi olarak kabul edilen Regaip kandilinin geride kalmasının ardından Miraç kandili hakkındaki araştırmalar da hızlandı.

Hazreti Muhammed Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak bilinen Miraç kandilinde, ümitlerin tükenmek üzere olduğu bir anda Allah, Hz. Muhammed'i huzuruna kabul ederek onu İsra ve Miraç ile şereflendirdi. Her yıl üç ayların ikinci kandili olarak eda edilen Miraç kandili, 2021 yılında 10 Mart Çarşamba gününe denk geliyor. Ellerin semaya, alınların secdeye kavuşacağı bu ulvi günde, Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükselmesi yad edilerek çeşitli ibadetlerle tüm İslam alemi şükür ve isteklerini, Allah katında vuku bulması niyetiyle niyaz edecek.

KANDİL TARİHLERİ 2021

REGAİP KANDİLİ

Mübarek Recep ayına girilmesiyle birlikte üç ayların müjdeleyicisi Regaib kandili, bu ayın ilk perşembe akşamı olan 18 Şubat'ta eda edildi.

MİRAÇ KANDİLİ

Hazreti Muhammed Peygamber Efendimiz'in Yüce Allah'ın huzuruna çıktığı gün olarak kabul edilen Miraç kandili, 2021 yılında 10 Mart Çarşamba günü eda edilecek.

BERAT KANDİLİ

Ramazan ayının müjdeleyicisi olarka kabul edilen Berat kandili ise bu yıl 27 Mart Cumartesi gününe denk geliyor.

RAMAZAN AYI

Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerince açıklanan dini günler takvimine göre, 2021 yılında Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. 12 Mayıs tarihinde ise son kez oruç tutulacak.

KADİR GECESİ

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI

13 Mayıs Perşembe günü, 3 gün boyunca devam edecek olan Ramazan Bayramının ilk günü olacak.

KURBAN BAYRAMI

2021 yılında, Ramazan Bayramı'ndan bir süre sonra gelen Kurban Bayramı ise 20 Temmuz Salı günü başlayıp 23 Temmuz Cuma günü sona erecek.