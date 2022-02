Müslümanlar için Ramazan ayının müjdecisi olan üç ayların başlamasının ardından Recep ayının 27'inci gecesinde denk gelen Miraç Kandili idrak edilecek. Hz. Peygamberin Allah ile buluşmasını müjdeleyen Miraç Kandili'nde sevdiklerine, arkadaşlarına ve akrabalarına en güzel sözleri mesaj yoluyla iletmek isteyenler için Miraç Kandili sözleri anlamlı, uzun, kısa 2022 | Miraç Kandili resimli mesajları 2022 haberimizde...

MİRAÇ KANDİLİ SÖZLERİ ANLAMLI, UZUN, KISA 2022

Ey Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla ve bize acı. Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. (Bakara, 2/286) Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç kandiliniz mübarek olsun. Allah sizi sevdiklerinizle beraber mutlu ve huzurlu bir hayat nasip etsin.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberimizin miraca çıkmasıyla bize verilen müjdeye nail olan ümmetin Miraç Kandili mübarek olsun.

Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Tüm Müslüman aleminin mübarek Miraç Kandili'ni kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah 'Barış, Huzur, Sağlık' nasip etsin.

Allah'ım! Lütfundan bize rızk ver, bizi rızkından mahrum etme, bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap, katında bulunan nimetlere rağbetimizi arttır ve bizi gönül zengini eyle. (İbn Ebi Şeybe, Dua, 42) Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandilimiz mübarek olsun bu mirac gecemizin ülkemiz ve İslam aleminin miracı olması dileği ile… Hayırlı kandiller diliyorum.

Rabbim sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri mübarek Miraç kandili hatırına affı mağfiret eyle. Amin! Hayırlı Kandiller.

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun...

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin… Amin! Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Tüm İslam aleminin Miraç Kandili kutlu olsun. Böyle mübarek bir günde tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle. Herkese hayırlı günler.

Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin. Amin! Hayırlı kandiller...

Fani dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i (s.a.s.) hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice gecelere. Kandiliniz mübarek olsun.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun...

MİRAÇ KANDİLİ RESİMLİ MESAJLARI 2022

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun…

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet, Hz. Muhammed (sas) komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir. (İsra / 1 ) Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç... Bugün günahlarından olabildiğince kaç çünkü bugün Miraç kandili... Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç kandilin mübarek olsun...

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandili'nin önemi

İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilen Miraç Kandili, bugün idrak edilecek.

Miraç Kandili, 19 Mart'ta başlayan "üç aylar"ın ilki recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed (s.a.s.), Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed (s.a.s.), yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.

Beş vakit namaz miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed (s.a.s.)'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahiy etti.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI KISA, UZUN, ANLAMLI 2022

Af ve namazın müjdeleyicisi Miraç Kandilimiz mübarek olsun. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah. Hayırlı Kandil'ler...

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. peygamberimizin miraca çıkmasıyla bize verilen müjdeye nail olan ümmetin miraç kandili mübarek olsun.

Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin... Âmin! Hayırlı kandiller.

Allah mübarek gecenin en güzel saatleri yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul etsin. Miraç Kandilimiz kutlu olsun.

Allah’ım bir Miraç Kandiline bizleri ulaştırdığın için zerrelerimizce sana şükürler olsun. Miraç bizlere bir kere daha hayırlar getirsin inşallah…

Allah’ım Hz. Muhammedin yüzü suyu hürmetine bizleri affeyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Allah’ım! Bizleri Regaip’le sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek seni hak eden kullarından eyle. Âmin! Hayırlı Nurlu Kandiller.

Allah’ım, bu gecenin hürmetine sana elleri açıp sana dua eden kullarının dualarını geri çevirme. Âmin! Hayırlı kandiller.

Allah'ım, hayalime bile günah girmesin. Bana temiz bir zihin ve temiz bir gönül ver. Âmin! Miraç Kandil'iniz mübarek olsun.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Kandiliniz kutlu olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz Aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca gün var, ama bugün başka, Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Bir Kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Bize Miraçla bir sürü güzel hediyeden biri olan namazı getiren Nebi'ye selam olsun... Tüm İslam âleminin Miraç kandili mübarek olsun.

Bizlere sınava tutulduğumuz bu dünyanın geçiciliğini hatırlatan; kardeşçe, dürüst, mütevazı bir yaşamın kapılarını aralayan bu mübarek gecenizi kutlarım. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun. Kandiliniz mübarek olsun!

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Miraç kandiliniz hayırlı olsun!

Bu gece Miraç gecesi, dua edelim. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af olsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Bu gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun kandiliniz mübarek olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Bu güzel gecede yapılan tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle Miraç Kandil'iniz Mübarek olsun.

Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını yüce Mevla’ya sunacağı ve onun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla’ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün miraç kandili, Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Bugün güllerin efendisinin âlemlerin yaratıcısıyla buluştuğu gündür. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Dua üç harf kadar küçük, İçine her şeyi sığdırabilecek kadar büyük. Selam ve Dua ile Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Duan makbul, sıhhatin daim, kusurun af, imanın kâmil, makamın cennet, komşun Hz. Muhammed (s.a.v) olsun. Miraç Kandilin mübarek olsun…

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

En güzel sevmek, sevdiğine dua etmektir. Sizin ve sevdiklerinizin Miraç kandili mübarek olsun.

En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukların avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı nice mutlu kandillere…

Ey gönüllerin içini bilen güzel Allah’ım gönüllerimize ferahlık ver. Miraç kandilinde bizlere af olmayı nasip eyle. Miraç kandiliniz hayırlı olsun.

Ey Müslümanlar uyanın kendinize gelin kandilinizi kutlayın. Bugün Miraç Kandili…

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Gecelerin gecesi Miraç Gecesinde tüm günahlarınızın af olmasını dilerim.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, âminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miraç’tan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kâinatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Gül dalında güzel, dikense gülle güzel, toprak yeşille gök ise mavi ile güzel, gözler manayla eller duayla güzel, Miraç geceniz mübarek olsun.

Gül sevginin tacıdır o yüzden her bahar gülle taçlanır, o gül ki Muhammed (sav)’ı anlatır. Muhammed (sav)’ı anlayana gül koklatılır, gül kokulu kandiliniz mübarek olsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Hayırlı kandiller.

Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu hep seninle olsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Güzel olan ne varsa, kalbimizden, başımızdan eksik eyleme Allah’ım. Tüm İslam âleminin Miraç kandili mübarek olsun.

Güzellikler ile donatılmış miraç Kandil'i gecesinin yüzü suyu hürmetine dualarınız kabul, geceniz mübarek olsun.

Her müminin, riayet etmesi ve vefalı olması gerekli olan hususlar şunlardır: Din saygısı, edebe saygısı ve sofra saygısı. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmenizi dileriz. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

İslam’ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için kandiller vardır kutlamak ve af dilemek için. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Kandiller birlik beraberlik günleridir. Bugün de Miraç Kandili. Birlik beraberliğiniz daim olsun.

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere…

Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın âminler, mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. İyi Kandiller.

Kul bittim dediği anda Rabbi yettim der. Dermanı kulda aramamak, ellerimizi hep ona açmak ve dualarda unutulmamak dileğiyle Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

Miraç Kandili gecesinin tüm İslam Âlemine hayırlar getirmesini diler, Miraç Kandilinizi kutlarım.

Miraç kandili İslam âleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle dualarınız makbul kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun. Rabbim dualarımızı kabul etsin, kıldığımız namazları hakkıyla kılmayı nasip etsin.

Miraç kandilimiz mübarek, dualarımız kabul olsun. İnsanlığa, İslam âlemine hayırlara ve huzura vesile olsun.

Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Miraç kandilinin, hayatımıza yeni ufukların açılmasına ve vesile olması dileğiyle… Hayırlı kandiller!

Miraç kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun!

Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Miraç Kandiliniz mübarek olsun; dualar müşterektir, duanızla gücümüze güç katmak ne güzel. Allah kabul ve hayra vesile kılsın.

Miraç Kandilinizin hayrın ve bereketin hâkim olduğu bir ömre vesile olması temennisi ile... Kandil'iniz mübarek olsun.

Mübarek Miraç Kandil'imizi Tebrik Eder, Tüm İslam Âlemine Huzur ve Selamet Getirmesini Rabbimden Niyaz Ederim.

Mübarek Miraç Kandil'inizi en içten dileklerimle tebrik eder, dualarınızın kabul olmasını Cenabi Allah'tan niyaz ederim.

Mübarek miraç kandilinizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Namaz müminin miracıdır. Bu gecede bol bol dua ve her dua da yer almak dileklerimle.

Peygamber Efendimizin bu kutlu yolculuğu; sevgi, saygı, hoşgörü, sağduyu, iyi niyet, kalplere güzellik serpilen bir gün olması dileğiyle Miraç kandilimiz hayırlı olsun.

Peygamberimizin Miracının hepimizin huzur ve barışına vesile olması dileğiyle kandilimiz mübarek olsun.

Rabbim Sen affedicisin affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri mübarek Miraç kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. Âmin! Hayırlı Kandiller.

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Rüzgârın kemanını çaldığı ve yağmur damlalarının pencerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp, keşke dediğin tüm güzelliklerin sizin olsun. Hayırlı kandiller…

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle kandilin mübarek olsun.

Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah’a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun kandili mübarek olsun.

Sevgi hak edenin, umut sabredenin, zafer inananın, mutluluk bekleyenin, bunların tümü senin ve sevdiklerinin olsun.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Şiddetin, kibrin, öfkenin yok olduğu bir Kandil diliyorum. Hepimizin Miraç Kandili mübarek olsun.

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün Melekler sizinle, Dualarınız Kabul Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun.

Tüm İslam âleminin Miraç Kandili kutlu olsun. Böyle mübarek bir günde tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle… Herkese hayırlı günler.

Tüm İslam Âleminin Miraç Kandili Mübarek olsun... Rabbim bu gece yaptığımız duaları kabul etsin inşallah...

Tüm İslam Âleminin; Miraç Kandilini kutluyor, Yüce Rabbimden bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.

Tüm Müslüman eleminin mübarek “Miraç Kandillini” kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah "Barış, Huzur, Sağlık" nasip etsin.

Tüm Müslümanların Miraç Kandili kutlu ve mübarek olsun.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Kandiliniz mübarek olsun.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini basımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle Nice kandiller.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Yeryüzüne huzur ve barış getirmesi temennisiyle, tüm İslam âleminin miraç Kandili mübarek olsun.

Yüceler yücesi Allah’ım bizleri şu güzel Miraç Gecesi hürmetine affeyle. Tüm Müslümanları güçlendir, bizlere birlik ve beraberlik nasip eyle. Miraç Kandiliniz hayırlar getirsin.

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek miraç kandilinizi kutlarım Allah’a emanet olun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ 2022