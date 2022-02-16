Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Nasıl ibadet edilir? Miraç Kandili gecesi neler yapılır?

Üç ayların başlamasının ardından İslam dünyasında önemli bir yeri bulunan kandiller de peşi sıra gelmeye başladı. Üç aylardan Receb ayının Receb ayının 27. gecesi olan Miraç Kandili, miladi takvime göre 27 Şubat gecesine denk gelmektedir. Her kandil gibi ibadetin önemli olduğu bugünde de Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Nasıl ibadet edilir? Soruları merak ediliyor. Peki Miraç Kandili gecesi neler yapılır? İşte cevaplar...

MİRAÇ KANDİLİ HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Yatsı namazından sonra 12 rek’at namaz kılınır. 2 rek’atte bir selâm verilir. Her rekatta 1 Fatiha 10 Ihlâs-i Şerif okunur. Namazdan sonra; 100 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istiğfar, 100 defa salâvat-i şerife okunur.10 gün 100 defa "Sübhanallahü hayyül Kayyum"10 gün 100 defa "Sübhanallahü ehadüs Samed" 10 gün 100 defa "Sübhanallahü gafurur Rahiym" zikirlerini yapmak müstehaptır.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NASIL İBADET EDİLİR?

Miraç Kandili'nde yapılabilecek ibadetler şu şekildedir:

Kur'ân-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Kişi kendine ve diğer Mü”min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı.





Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.



Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.



Kişi kendine ve diğer mü'min kardeşlerine, hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

Her zaman doğru iman sahibi olmaya, farzları yapıp haramlardan kaçmaya, tövbe edip farz borçlarını ödemeye çalışmalıdır! Bütün bunları yapmak ise ilimle olur. İlmihal bilgileri en kıymetli ilimdir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Geceleyin bir müddet ilim ile meşgul olmak, bütün gece sabaha kadar ibadet etmekten daha kıymetlidir.) [Ebu Nuaym]

Mirac aklın bittiği, imanın başladığı yerdir.