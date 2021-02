Diyanet 2021 Dini günler takvimine göre Miraç kandili 2021 yılında 10 Mart tarihine denk geliyor. Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi denmektedir. Bu mübarek günü ibadetle geçirmenin sevabı çok büyük olmakla birlikte hangi ibadetlerin yapılması gerektiği de önem arz etmektedir. Peki Miraç kandilinde hangi sureler okunur? Miraç kandilinde okunacak sureler neler? İşte detaylar...

MİRAÇ NE DEMEK?

Miraç, Hazreti Muhammed'in göğe yükselişidir. Miraç ismi Kur'an’da geçmese de Hazreti Muhammed'in göğe yükselişinden bazı ayetler bahsetmiştir. Örneğin İsra Suresinin 17. ayeti Miraç olayını anlatır. Bunun dışında Necm Suresinin 53. ayeti de Miraç olayından bahsetmiştir.

MİRAÇ KANDİLİNDE HANGİ SURELER OKUNUR?

"Allah'ım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılıktan, katı kalplilikten, gafletten, düşkünlükten, zilletten ve meskenetten kuşkusuz sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fasıklıktan, ayrılık ve ihtilaftan, nifaktan, gösterişten ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzamdan, alaca hastalığından ve kötü hastalıklardan sana sığınırım."

"Allah'ım! Faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, işitilmeyen duadan, doymayan nefisten ve açlıktan kuşkusuz sana sığınırım.

Çünkü açlık ne kötü yoldaştır. Hıyanetten de sana sığınırım, çünkü o ne kötü arkadaştır.

Tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, yaşlılıktan, ömrün en kötü çağına ulaşmaktan, Deccal'ın fitnesinden, kabir azabından, hayat ve ölümün fitnesinden kuşkusuz sana sığınırım. Allah'ım! Kuşkusuz biz senden yolunda inleyen, ürperen ve tövbe eden kalpler istiyoruz. Allah'ım! Kuşkusuz biz senden kesin bağışlamanı, emrinin kurtarıcılarını, her günahtan selamet her iyiliği elde etme, cenneti kazanma ve cehennemden kurtuluş istiyoruz."

"Allah'ım! Kuşkusuz ben tembellikten, yaşlılıktan, günah işlemekten, borçlanmaktan, kabir fitnesinden ve azabından, cehennem fitnesi ve azabından, zenginliğin fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Fakirliğin fitnesinden kuşkusuz sana sığınırım. Mesih Deccal'ın fitnesinden kuşkusuz sana sığınırım. Allah'ım! Hatalarımı suyla, karla, doluyla benden temizleyip uzaklaştır ve kalbimi beyaz elbisenin kirden temizlenip arındırıldığı gibi hatalardan arındır ve hatalarımı benden doğuyla batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzaklaştır."

"Allah'ım! Verdiğin nimetin zeval bulmasından, bahşettiğin sağlık ve afiyetin sırt çevirmesinden, aniden vereceğin cezadan ve her çeşit gazabından kuşkusuz sana sığınırım."

"Allah'ım! Fakirlikten, azlıktan, zilletten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan kuşkusuz sana sığınırım. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Ben, senin tek başına Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Ben, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi vesellemin senin kulun ve elçin olduğuna şahidim. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Ben bütün kulların kardeş olduğuna şahidim. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Beni ve ailemi dünya ve ahiretin her anında sana adanmış kullardan eyle, ey celal ve ikram sahibi."

Miraç kandili hangi gün oruç tutulur 2021?

MİRAÇ KANDİLİ DUALAR NELERDİR?

"Allah'ım! Verdiğin nimetin zeval bulmasından, bahşettiğin sağlık ve afiyetin sırt çevirmesinden, aniden vereceğin cezadan ve her çeşit gazabından kuşkusuz sana sığınırım."

"Allah'ım! Her çeşit kötü ahlaktan, kötü amelden, arzulardan ve hastalıklardan kuşkusuz sana sığınırım."

"Allah'ım! Kötü günden, kötü geceden, kötü andan, kötü arkadaştan ve oturduğum yerde kötü komşudan kuşkusuz sana sığınırım."

"Allah'ım! Senin gazabından rızana, cezandan affına sığınırım, senden yine sana sığınırım. Seni gerektiği gibi asla övmem.

Sen kendi nefsini övdüğün gibisin."

"Allah'ım! Yaptığım şeyin ve yapmadığım şeyin şerrinden kuşkusuz sana sığınırım."