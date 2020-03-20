Miraç Kandili'nde yapılması gerekenler Diyanet

Miraç Kandili'ni ibadetlerle geçirmek isteyen ancak hangi ibadetlerin yapılacağı konusunda kafası karışanlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki Miraç Kandilinde yapılması gerekenler nelerdir? İşte tüm merak edilenler.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NE OLMUŞTUR?

Miracın Hicret’ten bir yıl ya da 16 ay önce recep ayının 27. gecesinde gerçekleştiğine inanılır. Rivayete göre Muhammed gece vakti Kâbe'den alınıp Burak adı verilen binek üstünde Mescid-i Aksa’ya götürülmüş, Burak’ı Beytül Makdis’in (Süleyman Mabedi) kalıntılarının güneybatı duvarına bağlamıştır. Muhammed sırasıyla eski Aksa denen bugünkü el-Aksa Camii’in altındaki yerden Mescid-i Aksa alanına girmiş, oradan Kubbet-üs-sahra’nın bulunduğu alana geçmiş ve orada İsa, Musa, Zekeriya peygamberlerle buluşmuştur. Günümüzde Nebi Minberi’nin bulunduğu alanda bütün peygamberlere namaz kıldırmış, oradan da Miraç Minberi’nin bulunduğu alandan göğe yükselmiştir.

Resimli Miraç Kandili mesajları

Hadislere göre Muhammed bu yükselmede gök katlarını Cebrail ile birlikte aşarken sırayla Âdem, Yusuf, Yahya ve İsa, İdris, Harun, Musa ve İbrahim peygamberleri görmüş, yedinci kat gökten sonra Sidret’ül Münteha'ya çıkmıştır. Cebrail'in Sidret’ül Münteha'dan ileriye geçememesi üzerine yolculuğunu tek olarak sürdürmüş, zaman, mekân ve cihetin olmadığı ifade edilen katta Allah ile aracısız görüşmüştür.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE YAPILMASI GEREKENLER DİYANET

- Kur'ân-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli.

- Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli.

- Kaza, nafile namazlar kılınmalı.li.

- Tefekkürde bulunulmalı.

- Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı.

- Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli.

- Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

Miraç Kandili'nde ne yapmalı?

Miraç kandili oruç tutulur mu?

- Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

- Kişi kendine ve diğer mü'min kardeşlerine, hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

- Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

- Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

- O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

- Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli.

Miraç Kandili'nde edilecek dualar

Miraç Kandilinin önemi nedir?

- Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

- Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.

- Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

- Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstatlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e-posta ile tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

- Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

Miraç Kandili ne demek?

Miraç kandili mesajları kısa

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

İslam'ın önemli gümleri arasında olan Ramazan ayının habercisi olan Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili, bu yıl 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

En güzel Miraç Kandili mesajları

Miraç Kandili ibadetleri nelerdir?

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Mekke’de müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları zulüm ve şiddet tahammül sınırlarını aşmıştı. Müslümanlar üç yıl boyunca her türlü insani ve ticari ilişkiyi ortadan kaldıran büyük bir boykota maruz bırakılmışlardı. Boykotun sona erdiği günlerde Resûlullah Efendimiz (s.a.s.), önce kendisini daima destekleyen amcası Ebû Tâlib’i, sonra da çok sevdiği hanımı Hz. Hatice’yi kaybetmişti. Hüznün gönülleri kuşattığı, ümitlerin tükenme noktasına geldiği bugünlerde Yüce Allah, habibi Muhammed Mustafa’yı huzuruna kabul ederek İsrâ ve Mirâç ile şereflendirdi.

Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ’dan göklere yükselip Yüce Allah’tan vahiy almasıdır

Miracın hediyesi, Allah’a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.

Miracın bir diğer hediyesi ise “Âmenerrasulü” diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir.

Mirâç, Cenab-ı Hak’tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O’na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.

Miraç Kandili'nde yapılması gerekenler

Miraç Kandili sözleri

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI NELERDİR?

Güllerin en güzel kokanı, çiçeklerin en güzel açanı, hayatın en güzel anları, Allah'ın cennet mekanı sizlerin olsun, hayırlı kandiller.

Allah'ım, bozgunculuktan, nifaktan ve kötü ahlâktan sana sığınırım. (Hadis) Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun!

Ya Rabbim Sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri bu mübarek Miraç kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. (Amin) Hayırlı Kandiller.

Ey Bizleri varlığa erdiren, var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran, Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Hayırlı Kandiller.

Peygamber Efendimiz buyurdular ki : "Hatırlayan güzelse, hatırlanan da güzeldir. Gül bahçesine giren ya gül olur, ya da gül kokar" manevi bollukların yaşandığı bir gece olması dileğiyle, kandiliniz mübarek olsun.

Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

Allahım! Seçtiğin Peygamberinin hürmetine, bizi, anne ve babamızı Cehennem ateşinden koru. Bizi iyilerle beraber Cennete koy, Duâmızı kabul buyur. Âmin! Hayırlı Kandiller.

Ey gecenin sahibi.. Nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört. (Amin) Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun.

Gül dalında, dikense gülde güzeldir. Toprak yeşille, gökyüzü mavi ile güzeldir. Gözler manayla eller duayla, hayat imanla güzeldir. Umut dolu nice kandillere... Miraç Kandiliniz hayırlı olsun.

Ey Allahım bana verdiğin şeyin sonunda senin rızan ve cennetin olsun. (amin) Miraç kandiliniz mübarek olsun.

Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca gün var, ama bugün başka, Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Kandiller büyüklerimizi aramak, seslerini duymak, hal hatır sormak, kendimizi sorgulamak, iç huzurunu bulmak için vesiledir. Miraç Kandilimiz mübarek olsun değerli dostlarım.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun…

Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle… Kandilinizi en içten dileklerimle kutlarım.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

Allah’ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller!

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini basımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle Nice kandiller.

2021 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

Üç ayların başlangıcı: Receb Ayının ilk günü : 13 Şubat

Regaip Kandili: 18 Şubat ( Perşembe)

Miraç Kandili : 10 Mart (Çarşamba)

Şaban ayının başlangıcı: 14 Mart (Çarşamba)

Berat Kandili: 27 Mart (Cumartesi)

Ramazan ayının başlangıcı: 13 Nisan (Cuma)

Kadir gecesi: 8 Mayıs (Cumartesi)

Ramazan Bayramının Arefe Günü ( 12 Mayıs Çarşamba)

Ramazan Bayramının 1. Günü (13 Mayıs Perşembe)

Ramazan Bayramının 2. Günü ( 14 Mayıs Cuma)

Ramazan Bayramının 3. Günü ( 15 Mayıs Cumartesi)

19 Temmuz Kurban Bayramı Arefe Günü ( Pazartesi)

20 Temmuz Kurban Bayramı 1. Gün (Salı)

21 Temmuz Kurban Bayramı 2. Gün (Çarşamba)

22 Temmuz Kurban Bayramı 3. Gün (Perşembe)

23 Temmuz Kurban Bayramı 4.Gün (Cuma)

Mevlit Kandili: 17 Ekim 2021 Pazar