Miracle Chinaza Nwautobo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miracle Chinaza Nwautobo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miracle Chinaza Nwautobo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miracle Chinaza Nwautobo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miracle Chinaza Nwautobo 25 Ekim 2001 tarihinde Onitsha şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miracle Chinaza Nwautobo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GIV Sports yapmaktadır. Miracle Chinaza Nwautobo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bălți futbol takımında oynamaktadır. FC Bălți takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Miracle Chinaza Nwautobo'nin FC Bălți ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Miracle Chinaza Nwautobo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chinaza_miracle_15/

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Miracle Chinaza Nwautobo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miracle Chinaza Nwautobo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Miracle Chinaza Nwautobo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miracle Chinaza Nwautobo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ekim 2019 yılında Remo Stars FC

15 Şubat 2021 yılında Right2Win SA

16 Şubat 2021 yılında Petrocub

6 Temmuz 2021 yılında FC Bălți

31 Aralık 2021 yılında Petrocub

1 Ocak 2022 yılında FC Bălți

Miracle Chinaza Nwautobo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miracle Chinaza Nwautobo şuan FC Bălți takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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