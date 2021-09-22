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  4. Miralem Pjanic çıkınca orta saha yokları oynadı! Beşiktaş evinde 3 puan’dan oldu

Miralem Pjanic çıkınca orta saha yokları oynadı! Beşiktaş evinde 3 puan’dan oldu

Barcelona’dan gelen dünyaca ünlü yıldız Miralem Pjanic dünkü Adana Demirspor maçında Beşiktaş’ta ilk 11’de sahaya çıktı. Oynadığı futbol ile göz dolduran Boşnak yıldızın oyundan çıkmasından sonra orta saha büyük düşüş yaşadı.

Miralem Pjanic çıkınca orta saha yokları oynadı! Beşiktaş evinde 3 puan’dan oldu

6. haftası oynanan Süper Lig’de, Beşiktaş sahasında ligin yeni ekiplerinden Adana Demirspor’u konuk etti.

Birçok olaya sahne olan maç 3-3 berabere sonuçlandı. Maçla ilgili en çok konuşulan olay Balotelli’nin son dakika attığı golün ardından Sergen Yalçın’a yaptığı hareket oldu.

İLK GOLDE ASİSTİ VAR

Miralem Pjanic orta sahadaki kaliteli futbolunu maçın ilk golünde Montero’ya yaptığı asist ile taçlandırdı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında Beşiktaş’ın farkı 3’e çıkarmasında Pjanic’in etkisi oldukça fazlaydı.

Miralem Pjanic’siz orta saha yokları oynadı! Beşiktaş evinde 3 puan’dan oldu

ORTA SAHA BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞADI

31 yaşındaki yıldız orta sahanın yerine 65. dakikada Salih Uçan’ın oyuna girmesiyle Beşiktaş orta saha büyük düşüş yaşadı. Orta alanda üstünlüğü geçiren rakip takım maçın son anlarında skoru 3-0’dan 3-3’e getirerek siyah beyazlıların 2 puanı sahada bırakmasını sağladılar.

Miralem Pjanic’siz orta saha yokları oynadı! Beşiktaş evinde 3 puan’dan oldu

İZLEYENLERİ FUTBOLA DOYURUYOR

Boşnak yıldız transferin son günlerinde Barcelona’dan fırsat transferi olarak gelmişti. Göstereceği performans merak konusu olan yıldız oyuncu, bu güne kadar oynadığı futbol ile izleyenleri futbola doyuruyor. Beşiktaş’a hem oyun anlamında hem de istatistiksel anlamda büyük katkı sağlıyor. Pjanic ilk 11’in değişmez oyuncuları arasına girdi.

Miralem Pjanic’siz orta saha yokları oynadı! Beşiktaş evinde 3 puan’dan oldu

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