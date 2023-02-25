Mirali Ahmadov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirali Ahmadov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mirali Ahmadov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mirali Ahmadov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mirali Ahmadov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirali Ahmadov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mirali Ahmadov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirali Ahmadov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirali Ahmadov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirali Ahmadov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirali Ahmadov 16 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur.  Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Mirəli Mirməcid oğlu Əhmədov şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirali Ahmadov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VFA yapmaktadır. Mirali Ahmadov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sabail futbol takımında oynamaktadır. FK Sabail takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mirali Ahmadov'nin FK Sabail ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mirali Ahmadov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirali Ahmadov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Neftchi 2 Baku

1 Temmuz 2021 yılında Sabah 2

1 Temmuz 2022 yılında Shamakhi

28 Ocak 2023 yılında FK Sabail

Mirali Ahmadov kimdir

Mirali Ahmadov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirali Ahmadov şuan FK Sabail takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Mirali Ahmadov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan U21 takımında 3 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mirali Ahmadov nereli

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