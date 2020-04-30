Miras için babasına kızdı! Sinir krizi geçirip ATM'leri çekiçle parçaladı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde annesinden kalan mirası babası vermeyince sinir krizi geçiren kadın banka ATM'lerini çekiçle parçaladı. 8 ATM'nin camlarını kırarak tuz buz eden kadın ATM'lere maddi zarar verdi. Sağlık ekiplerinin sakinleştirici iğnesiyle kontrol altına alınan kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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