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  3. Miras için babasına kızdı! Sinir krizi geçirip ATM'leri çekiçle parçaladı

Miras için babasına kızdı! Sinir krizi geçirip ATM'leri çekiçle parçaladı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde annesinden kalan mirası babası vermeyince sinir krizi geçiren kadın banka ATM'lerini çekiçle parçaladı. 8 ATM'nin camlarını kırarak tuz buz eden kadın ATM'lere maddi zarar verdi. Sağlık ekiplerinin sakinleştirici iğnesiyle kontrol altına alınan kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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30 Nisan 2020 Perşembe 09:42

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