Mirasyedi filmi konusu nedir? Mirasyedi oyuncuları kim?
Nevra Serezli, Ekin Mert Daymaz'ın başrolünde olduğu Mirazyedi filmib u akşam ekrana geliyor. Peki Mirasyedi filminin konusu ve oyuncuları kimdir?
Mirasyedi filmi konusu nedir? Mirasyedi oyuncuları kim? soruları internet üzerinden araştırılmaya başlandı. İşte Mirasyedi filminin oyuncuları ve konusu.
MİRASYEDİ OYUNCULARI
- Ekin Mert Daymaz
- Fulya Zenginer
- Nevra Serezli
- Nail Kırmızıgül
MİRASYEDİ KONUSU NEDİR?
Gösterişli bir villada yaşayan mirasyedilerin beş kuruşsuz sefil ve kepaze kalışının eğlenceli ve komik hikayesi işleniyor.
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