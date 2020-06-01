Mirasyedi filmi konusu nedir? Mirasyedi oyuncuları kim? soruları internet üzerinden araştırılmaya başlandı. İşte Mirasyedi filminin oyuncuları ve konusu.

MİRASYEDİ OYUNCULARI

Ekin Mert Daymaz

Fulya Zenginer

Nevra Serezli

Nail Kırmızıgül

MİRASYEDİ KONUSU NEDİR?

Gösterişli bir villada yaşayan mirasyedilerin beş kuruşsuz sefil ve kepaze kalışının eğlenceli ve komik hikayesi işleniyor.