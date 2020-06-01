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Mirasyedi filmi konusu nedir? Mirasyedi oyuncuları kim?

Nevra Serezli, Ekin Mert Daymaz'ın başrolünde olduğu Mirazyedi filmib u akşam ekrana geliyor. Peki Mirasyedi filminin konusu ve oyuncuları kimdir?

Mirasyedi filmi konusu nedir? Mirasyedi oyuncuları kim?

Mirasyedi filmi konusu nedir? Mirasyedi oyuncuları kim? soruları internet üzerinden araştırılmaya başlandı. İşte Mirasyedi filminin oyuncuları ve konusu.

MİRASYEDİ OYUNCULARI

  • Ekin Mert Daymaz
  • Fulya Zenginer
  • Nevra Serezli
  • Nail Kırmızıgül

Mirasyedi filmi konusu nedir? Mirasyedi oyuncuları kim?

Mirasyedi filmi konusu nedir? Mirasyedi oyuncuları kim?

MİRASYEDİ KONUSU NEDİR?

Gösterişli bir villada yaşayan mirasyedilerin beş kuruşsuz sefil ve kepaze kalışının eğlenceli ve komik hikayesi işleniyor.

Mirasyedi filmi konusu nedir? Mirasyedi oyuncuları kim?

Magazin Editörü

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