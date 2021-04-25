Miray Daner bir deri bir kemik kaldı!

Birçok başarılı yapımda rol alarak adından söz ettiren Miray Daner, bu kezde verdiği fazla kilolar ile magazin gündemine konu oldu.

2013 yılında dönemine damga vuran dizi Medcezir'de Beren karakterine hayat vermesiyle büyük kitleler tarafından tanınan oyuncu Miray Daner, günden güne erimesiyle dikkat çekti.

FAZLALIKLARINDAN KURTULDU

Vatanım Sensin, Saygı gibi başarılı dizilerde yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner, son haliyle görenleri hayrete düşürdü.

Fazla kilolarından kurtulan 22 yaşındaki güzel oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilgi çekti. Oyuncunun "Sadece takılıyorum" notuyla paylaştığı karede verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.

Genç oyuncunun kısa sürede 150 binden fazla beğeni alan fotoğrafına "Su gibisin" ve "Sen nasıl zayıfladın böyle" yorumları yapıldı. Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle yaptığı paylaşım ile kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.