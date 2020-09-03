Mray Daner Saygı dizisi için yepyeni bir tarza büründü. Bir Ercüment Çözer dizisi olan Saygı'da Nejat İşler, Boran Kuzum ve Erkan Can'la başrolleri paylaşan Miray Daner'in yeni imajı herkesi şaşırttı. Güzel oyuncu siyah ve kısa saçları ile bambaşka bir kişiliğe büründü. İşte Miray Daner'in son hali...

Medcezir, Vatanım Sensin, Bir Litre Gözyaşı ve Hakan Muhafız gibi dizilerde rol alan Miray Daner,son dizisi Saygı için geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti. Güzel oyuncu çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ

Miray Daner'in Blu TV'de yayınlanacak olan Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi için yeni imajı bir çok kişi tarafından tam not oldu. Güzel oyuncunun siyah saçlı ve kahküllü yeni imajı twitter'da trend topic oldu.

İşte Miray Daner'in yeni imajı...

SAYGI | BİR ERCÜMENT ÇÖZER DİZİSİ HAKKINDA

Toplumdaki çürümenin çözümünü kendi adaletinde bulan sert ve güçlü bir insan hikâyesi…

Yapımcılığını İnter Medya’nın üstlendiği ‘Saygı’, Türkiye’nin fenomenleşen anti kahramanı Ercüment Çözer’in hikâyesini anlatıyor.

Toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletini sağlayarak arayan Ercüment Çözer’in yolu, onunla aynı amaç doğrultusunda hareket ettiğine inandığı iki genç ile kesişir: Helen ve Savaş.

Behzat Ç. - “Bir Ankara Polisiyesi” dizisinin senaristi Ercan Mehmet Erdem’in yazdığı; başrollerini Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner'in paylaştığı Saygı, çok yakında sadece BluTV'de!