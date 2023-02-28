Miraziz Mukhamadaliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miraziz Mukhamadaliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Miraziz Mukhamadaliev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miraziz Mukhamadaliev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.