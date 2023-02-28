Miraziz Mukhamadaliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miraziz Mukhamadaliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miraziz Mukhamadaliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Miraziz Mukhamadaliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Miraziz Mukhamadaliev 18 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Miraziz Mukhamadaliev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miraziz Mukhamadaliev, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına - tarihinde katılmıştır. Miraziz Mukhamadaliev'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Miraziz Mukhamadaliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Miraziz Mukhamadaliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Miraziz Mukhamadaliev şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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