Mircea Donca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mircea Donca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mircea Donca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mircea Donca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mircea Donca 26 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mircea Donca Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minaur Baia Mare futbol takımında oynamaktadır. Minaur Baia Mare takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Mircea Donca'nin Minaur Baia Mare ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mircea Donca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mircea Donca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mircea Donca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mircea Donca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bilinmiyor

1 Ağustos 2016 yılında Progresul Sp.

1 Eylül 2020 yılında Minaur

Mircea Donca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mircea Donca şuan Minaur Baia Mare takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.