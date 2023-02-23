Mircea Manole kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mircea Manole Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mircea Manole adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mircea Manole Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mircea Manole 2 Kasım 1998 tarihinde Medgidia şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mircea Manole Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC 1599 Selimbar futbol takımında oynamaktadır. CSC 1599 Selimbar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mircea Manole'nin CSC 1599 Selimbar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mircea Manole Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mircea Manole isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mircea Manole Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mircea Manole futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Viitorul II

1 Temmuz 2017 yılında CS Afumati

30 Haziran 2018 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2018 yılında FC Rapid 1923

30 Haziran 2019 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2019 yılında Luceafarul

1 Ocak 2020 yılında Aerostar

16 Temmuz 2021 yılında Unirea Dej

1 Temmuz 2022 yılında CSC Selimbar

Mircea Manole Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mircea Manole şuan CSC 1599 Selimbar takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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