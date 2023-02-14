Mirco Mazzeo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirco Mazzeo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirco Mazzeo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirco Mazzeo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirco Mazzeo 15 Aralık 1999 tarihinde Morges şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen İsviçre,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mirco Salvatore Mazzeo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirco Mazzeo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestsports yapmaktadır. Mirco Mazzeo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mirco Mazzeo'nin Yverdon Sport FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mirco Mazzeo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mirco Mazzeo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirco Mazzeo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirco Mazzeo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Azzurri LS

27 Şubat 2020 yılında Yverdon II U21

3 Temmuz 2020 yılında Stade-Lausanne

15 Temmuz 2021 yılında Vevey United

1 Temmuz 2022 yılında Yverdon Sport

Mirco Mazzeo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirco Mazzeo şuan Yverdon Sport FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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